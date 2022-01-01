صحة البصرة تمنع الفرق الاعلامية من تصوير جرحى انفجار لغم في الرميلة

منعت دائرة صحة البصرة عددا من وسائل الاعلام من الدخول الى مشفى الزبير العام، وتصوير الجرحى الراقدين من جراء انفجار لغم ارضي في منطقة الرميلة، صباح اليوم السبت.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من ممثلها في البصرة ان عناصر من الشرطة الحامية لمستشفى الزبير، منعت طواقم قنوات (الحرة، والمربد، ودجلة، هنا بغداد، الاتجاه) من دخول المشفى، وتغطية اعداد الجرحى الراقدين وحالتهم الصحية وشهاداتهم، مضيفا ان عناصر الشرطة قالت للصحفيين انها تلقت تعليمات من دائرة صحة البصرة بمنع وسائل الاعلام كافة من الدخول الى المشفى.

وشكى العديد من الزملاء العاملين في وسائل الاعلام من المسؤولين القائمين على صحة البصرة، بعد تكرار حالات منعهم من التغطية، وعرقلة اداءهم واجباتهم الصحفية، لتصل الى اقامة دعوات قضائية ضد الصحفيين، لمجرد نقلهم المعلومة.

وتدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عرقلة عمل وسائل الاعلام في البصرة، وتعده انتهاكا وتطاولا على مبادئ الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وتطالب الجمعية العاملين كافة في المؤسسات الحكومية الى الكف عن منع الصحفيين من نقل صورة واضحة لما يدور من احداث على الساحة، والكف عن المضايقات والتقييد المتبعة بقصد من قبل المسؤولين لاخفاء الحقائق، وتضليل الرأي العام.

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