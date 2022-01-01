قصيدتان من وحي رأس السنة

جميل حسين الساعدي

لماذا أُحبّــــــك ِ لا تســألــــــي

فـلمْ يكشـــفِ الحبُّ لِــي معدنـــهْ

قوامـُك ِ أجمل ُ ما قدْ رأيتُ

فسبحـان َ .. سبحــان َ مَنْ كوّنــهْ

ولكـن َّ حُبّي تخطّــى القوام َ

تخطّـى الجمـــال َ الذي زيّنَــهْ

فمــا كان ّ هذا القوام ُ الجميلُ

ليشغــــل َ قلبـــي َ أوْ يفتنـــــهْ

أ ُحبُّــك ِ يا حلوتــــي هكـذا

ولا أعرف ُ السـر َّ كيْ أعلنــهْ

أ ُحبُّــك ِ مِـنْ قبْل ِ أنْ نلتقي

ومنْ قَبْــل ِ أنْ تنطـق َ الألسنــهْ

ومِــنْ قبْــل أنْ يحتوينا المكانُ

و َمِنْ قَبْــلِ أنْ تُولـــدَ الأزمنــهْ

***



عــــــامٌ جــديدٌ وأشـــــواقي تُناغيـــك ِ

احتـرتُ أيّ الهـدايا سوفَ أهـديــــــــك ِ

على لســـانيَ ألحانُ الهوى رقصـــتْ

فأيّ لحــــــــن ٍ تُرى منـــها أغنّيـــــــك ِ

العيــــــدُ جاءَ فأبدى الناسُ فرحتَهـــم

وزيّنــــــــــوا بالضيــــــا كلّ الشبابيـــك ِ

وفرحتــي هي َ أنْ ألقاك ِ فــــي فَرح ٍ

تسقينني الحُبَّ كاســــــــات ٍ وأسقيــــك ِ

الأمنيـــاتُ التي أمّلتها انكســـــــرتْ

مثـــــلَ الزجــــاجِ على أحجارِ تشكيكي

لمْ تبق َ منها سوى أمنيّـــــة ٍ سلمـتْ

لمْ تنكســـــــرْ فاجعليهـــا مـــنْ أمانيــك ِ

بهــــا سأفتتحُ العــامَ الجديــــــدَ كمـا

فـي الصبحِ تفتـــحُ جفني صيحةُ الديــك ِ

أمنيّتـــــي ضمّة ٌ حرّى توحّـــــــدنا

ورشـــفة ٌ تُسكرُ الإحساس َ من فيـــــك ِ

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