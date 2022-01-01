كشمير الجديد اليوم

لغاية يومنا الحالي موضوعة كشمير تحظى بالاهتمام اللازم .

لقد تم انجاز الكثير فعليا , ولايزال ثمة الكثيرالذي يتعين القيام به. لقد مر عامان منذ ان الغت الحكومة الهندية الفقرة 370 من الدستور ونتيجة لذلك , اتضحت وبالارقام ان الوضع على الجبهات الرئيسة مختلف تماما , وعلامة مشجعة للظهور بها الى المجتمع الدولي .

مما تجدر الاشارة اليه , بالطبع , وبصرف النظر عن السكان المحليون وجهاز الدولة , ثمة عمل يجب القيام به .

ويريد ان يرى المواطن البسيط الوادي اليوم افضل من اي وقت مضى , وهذا يعني انه مستقر واقل عنفا , ووجود مؤشرات جغرافية للزراعة لصالح الشباب وتطوير الرياضة والمراكز الثقافية .

التطور الاقتصادي

ابرز الملامح :-

كجزء من الاتفاقية 1700 كرور روبيه لانشاءمزارع وعلى مساحةNAFEDستستثمر

5500 هكتار وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة 2021-2025. ومن المتوقع ان تؤدي المزارع غزيرة الانتاج من التفاح والجوز والكرز والكمثرى الى زيادة دخل المزارعين بنسبة تصل الى 3 و4 مرات . وسيتم تشييد مزارع تفاح عالية الانتاج في كشتوار وبايدرفاخ . وستؤسس ( نافيد) 20 مزرعة للمزاعين. وستقوم ايضا ببناء 3 وحدات للتخزين المكييف

اللافت ان اجتماع الاحزاب الذي عقده رئيس الوزراء مودي في 24 من يونيو وحضره قادة جميع الاحزاب السياسية لجامو وكشمير , كان بداية جيدة لتمهيد الطريق لاستعادة الخطوات الديمقراطية والسياسية في الاتحاد الاقليمي . ووفقا لقرارات الاجتماع تم ترسيم الحدود بمشاركة الاحزاب السياسية في 6 من تموز .

وبمجرد اكتمال عملية ترسيم الحدود , ستقرر اللجنة الانتخابية الانتخابات وسيقرر موظفوا

ج & ك من يجب ان يمثلهم , اما المبادرات التي تتخذها حكومة الهند بالنسبة للشباب ومساعدتهم في تطوير الرياضة في جميع انحاء الاتحاد وتشمل احداثا مثل دورة الالعاب الشتوية الثانية لكلو- الهند التي اقيمت في الشتاء الماضي في منتجع جولمارج السياحي الشهير عالميا . وينعكس تصميم حكومة الهند على انشاءبنية تحتية رياضية مثالية في ولاية يوتا في تطوير اثنين من مراكز التميز في لكول – الهند في جامو وسرينجار ومراكز لكلو – الهند في 20 مقاطعة اخرى والتي من شانها تطوير مهارات الشباب الرياضية .

احمد الزبيدي – طشقند

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