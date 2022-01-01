د. ضياء السورملي

كل عام وانتم بخير :

الى جميع الاصدقاء والاعداء على السواء ،كل الاحباب وكل المكروهين ، البعيدون مني والقريبون عني اتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالمحبة والحرية والكرامة والعزة وراحة البال وطول العمر .

لا اتمنى لاحد منكم ان يكون معوقا ، او مشلولا ، او مصوبا في الحروب الدائرة في بلادي منذ ان فتحت عيني في سماءها .

ارجو ان تكون الايام القادمة في بلادي طبيعية ، نهارها ياتي بعد ليلها وان يعود النهار مضيئا من دون غبار بعد ذلك ، وان يضئ وجوهكم النور بدلا من سخام الوجوه في حروب أيام الظلام !

اريد لكم ان تكونوا اغنياء فكرا وعلما ومالا وجاها وثقافة

واتمنى ان تكون مفاتيح الحلول بأياديكم وليس بأيادي اعداءكم ، اريد ان تكون السنة القادمة خالية من السلاح والرصاص والسيوف والخناجر .

ان القلم والكتاب سعرهما ارخص ، تعلموا استخدام القلم وقراءة الكتابة وكفى بنا الامية والجهل

اتمنى لجميع الاصدقاء والاعداء ان يلمعوا اسنانهم ويتحضروا للابتسامة الجميلة !

أتمنى لكم عاما سعيدا على انقاض عام مضى معظمه حزن ومآسي .

متى سنتعلم الابتسامة وصناعة الفرح ؟ انتظركم في السنة القادمة !

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