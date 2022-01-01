Posted on by

كل عام وانتم بخير

د. ضياء السورملي

كل عام وانتم بخير :
الى جميع الاصدقاء والاعداء على السواء ،كل الاحباب وكل المكروهين ، البعيدون مني والقريبون عني اتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالمحبة والحرية والكرامة والعزة وراحة البال وطول العمر .

لا اتمنى لاحد منكم ان يكون معوقا ، او مشلولا ، او مصوبا في الحروب الدائرة في بلادي منذ ان فتحت عيني في سماءها .

ارجو ان تكون الايام القادمة في بلادي طبيعية ، نهارها ياتي بعد ليلها وان يعود النهار مضيئا من دون غبار بعد ذلك ، وان يضئ وجوهكم النور بدلا من سخام الوجوه في حروب أيام الظلام !

اريد لكم ان تكونوا اغنياء فكرا وعلما ومالا وجاها وثقافة

واتمنى ان تكون مفاتيح الحلول بأياديكم وليس بأيادي اعداءكم ، اريد ان تكون السنة القادمة خالية من السلاح والرصاص والسيوف والخناجر .

ان القلم والكتاب سعرهما ارخص ، تعلموا استخدام القلم وقراءة الكتابة وكفى بنا الامية والجهل

اتمنى لجميع الاصدقاء والاعداء ان يلمعوا اسنانهم ويتحضروا للابتسامة الجميلة !

أتمنى لكم عاما سعيدا على انقاض عام مضى معظمه حزن ومآسي .

متى سنتعلم الابتسامة وصناعة الفرح ؟ انتظركم في السنة القادمة !

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close