ناشطة يمنية : اكثر من عشرة آلاف معتقل يمني في سجون سرية للامارات بعلم القوات الامريكية

كشفت الناشطة اليمنية في مجال حقوق الانسان المحامية هدى الصراري ان التحقيقات التي اجريت بمساعدة من عدد من الناشطين والمحامين في مجال حقوق الانسان كشفت عن قاعدة بيانات ضمت اسماء اكثر من عشرة آلالاف معتقل في سجون سرية للامارات ولا يعرف مصيرهم حتى الان.

ونقلت صحيفة الانترسبت الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن الصراري قولها إن ” السجناء تم اعتقام خارج نطاق النظام القضائي للدولة. لقد ساعد في فضح شبكة من السجون السرية تديرها الإمارات بمعرفة القوات الأمريكية وفي بعض الأحيان مشاركة مباشرة لها”.

واضافت أن ” التحقيقات اظهرت انتهاكات التحالف السعودي الاماراتي في جنوب اليمن التدقيق في تورط القوى الأجنبية في الصراع الأهلي في البلاد ، وكذلك أوضحت الصراري أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا محتجزين حتى يومنا هذا ، وأكثر من 40 في عداد المفقودين ،فيما لم ترد حكومة الإمارات على طلب للتعليق. وأحال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة إلى وزارة الدفاع التي لم ترد على طلب للتعليق”.

وتابعت أن “الإمارات شكلت مليشيات من المرتزقة خارج إطار الدولة بمعزل عن أجهزة إنفاذ القانون في وقت تعطل النظام القضائي”. كانت أقسام الشرطة غير فاعلة ، وبالتالي فإن الأحزمة الأمنية التي أقامتها الإمارات هي التي تولت العمل الأمني داخل محافظة عدن وهم الذين قاموا فيما بعد بعمليات التوغل والاعتقالات والمداهمة ضد اليمنيين الابرياء “.

واشارت الصحيفة الى أن ” المدافعين عن حقوق الإنسان دعوا إلى عملية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة وجرائم الحرب التي ارتكبتها دول التحالف العدواني بقيادة السعودية ، كما دعت أكثر من 75 مجموعة من منظمات المجتمع المدني الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن ، بعد أن شهدت مجموعة من الخبراء كلفتها الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد انتهاء ولايتها وسط ضغوط سياسية من السعودية والإمارات كما دعا منتقدو التحالف بقيادة السعودية إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب “. انتهى/ 25 ض

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