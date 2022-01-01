هل كان الإطلاق بفعل الطقس؟ إسرائيل تدرس الرد على إطلاق صاروخين من غزة

عقد رئيس الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح اليوم السبت في البحر قبالة تل أبيب.

ويأتي انعقاد الجلسة على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

وبعد ساعات من المداولات انتهت جلسة التقييمات الأمنية، حيث قدم كوخافي سلسلة من مسارات الرد، ليقرر المستوى السياسي الإسرائيلي الليلة كيفية الرد على إطلاق الصاروخين، حسب ما أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية “كان” عن مصادر عسكرية أن “رسائل اطمئنان” من غزة تفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتعتقد هذه المصادر أن حركة “حماس” ليست معنية بتصعيد الأوضاع.

مع ذلك أكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الحادث “غير مقبول إطلاقا” وأن الجيش يدرس سبل الرد عليه.

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن السلطات المصرية تجري اتصالات منفصلة مع الجانب الإسرائيلي و”حماس”، بهدف منع التصعيد على جبهة غزة، وطلب الجانب المصري من “حماس” دليلا على أن الإطلاق تم بفعل الطقس.

وفي ظل هذه الأحداث، من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي الليلة بقصف أهداف لـ”حماس” في القطاع، وهذا تقدير ما لم يقرر المستوى السياسي الإسرائيلي خلاف ذلك، وفقا للإذاعة الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة عن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، ألون شوستير، قوله إنه “على الرغم من استبعاده وقوع مواجهة مع حماس، فإن إسرائيل لن تصبح كيسا للملاكمة للحركة”.

وأعرب نائب الوزير الإسرائيلية عن أمله أن تتجه حماس لتهدئة الأوضاع، داعيا الحركة إلى تركيز جهودها من أجل إعادة إعمار غزة.

من جهتها، رفعت “ســرايا الـقـدس” الجناح العسكري لحركة “الجـهـــاد الإسـلامـي” في عزة حالة الجهوزية في وحداتها، وقامت بإخلاء المواقع العسكرية وأوقفت كافة الأنشطة التدريبية في مواقعها العسكرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه “الجهاد” من أي تدهور على صحة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوما، وقالت في بيان لها إن “كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على الطاولة في حال واصل الاحتلال مماطلته وتهربه من المسؤولية” فيما يخص بقضية هواش.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية

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