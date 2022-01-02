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إطلاق اول منصة وطنية للعمل التطوعي في العراق

حلقة شباب شات التي قدمتها هبة غباشي ناقشت اليوم المنصة الوطنية للعمل التطوعي للشباب (NYVP)، بمثابة منصة الكترونية تعمل كأداة تسمح للشباب في العراق بأن يتقدموا للفرص التطوعية، بالتعاون مع برنامج متطوعي الأمم المتحدة(UNV)، وبدعم من الحكومة الألمانية

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