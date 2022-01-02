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ائتلاف النصر: جلسة البرلمان الأولى سوف تؤجل بعد انعقادها.. لهذه الأسباب

أكد عضو ائتلاف النصر سعد اللامي ،  الأحد ، ان جميع المعطيات الحالية تشير الى ان الجلسة الأولى لمجلس النواب سوف تؤجل او تبقى كجلسة مفتوحة الى وقت اخر بسبب عدم نضوج التفاهمات السياسية بين مختلف القوى والكتل السياسية.

وأوضح اللامي ، ان “جلسة البرلمان الأولى لن تشهد تسجيل الكتلة الأكبر وكذلك لن تشهد اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه لكون القوى السنية لم تتفق بعد على الشخصية التي سوف تتولى منصب رئاسة البرلمان”.

وبيّن اللامي ، بأن “الوقت المتبقي لعقد جلسة مجلس النواب الأولى هو ٨ أيام فقط وهو وقت قصير ولا يمكن ان تحدث خلاله المعجزات حيث ان التفاهمات السياسية تحتاج الى المزيد من الوقت”.

تجدر الإشارة الى ان ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لم يحصل على أي مفعد في انتخابات 10 أكتوبر الماضي.

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