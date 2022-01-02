التعادل يحسم قمة تشيلسي وليفربول

حسم التعادل بهدفين لكل منهما، قمة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب البلوز (ستامفورد بريدج)

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما السنغالي ساديو مانيه (9) والمصري محمد صلاح (26) ثم انتفض أصحاب الأرض فقلص الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (42) الفارق في مناسبة أولى ثم عدّل الأميركي كريستيان بوليسيتش (45+1) الكفة من الشوط الأول

وجمع تشيلسي في 21 مباراة 43 نقطة من 12 انتصار و7 تعادلات وهزيمتين في المقابل يملك ليفربول 42 نقطة (20 مباراة) من 12 فوز و6 تعادلات وخسارتين

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