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الحشد يباشر بتوطين الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم في كربلاء

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، المباشرة بتوطين رواتب الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم في كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان أنه “تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر تعلن مديرية الشؤون المالية التابعة لهيئة الحشد الشعبي المباشرة بتوطين الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم ابتداء من يوم الإثنين والأيام التي تليها وذلك في مدينة كربلاء”.

وبينت أن “جميع من هو مشمول بالتوطين في هذه الوجبات ستصله رسالة sms على رقم هاتفه المسجل لدى اللجان المعنية وتحتوي الرسالة على موعد التوطين والساعة والمكان الذي يقع في مكتب كربلاء التابع لهيئة الحشد الشعبي”.

وتابعت: “راجين من الإخوة الالتزام بالجدول المقرر والمجيء بحسب المواعيد وللأشخاص المرسل إليهم رسائل sms فقط”.

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