السيد المسيح عليه السلام في القرآن الكريم (الحلقة العشرون) (طائفة الكاثوليك 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الاساسية هي حقيقة وجود الله، علاقة الإنسان مع الله عن طريق الصلاة، الثالوث، لاهوت يسوع المسيح، خلود أرواح جميع البشر، كل إنسان مسؤول عن أعماله الخاصة وسيكافئ عنها بعد موته بالملكوت أو الجحيم، قيامة الموتى، الإنجيل والكنيسة. وكذلك تهتم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بعقائد خاصة كالمطهر و العصمة البابوية والحبل بلا دنس. القرآن يهتم بآياته بالصلاة “وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر” (العنكبوت 45). ووصفت الجنة والنار في آيات عديدة “مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ” (محمد 15). الكنيسة الكاثوليكية تهتم بالإرشاد الديني والروحي والتبشير والأعمال الخيرية. كانت الكنيسة سابقا تمنح صكوك الغفران في العصور الوسطى. وفي الإسلام الله هو الذي يغفر الذنوب “ومن يغفر الذنوب إلا الله” (آل عمران 135).

الكنيسة الكاثوليكية وتعرف أيضاً كنيسة الروم الكاثوليك لها سبعة اسرار: سر المعمودية، وسر التثبيت (الميرون)، وسر القربان المقدس (الإفخارستيا)، وسر التوبة (الاعتراف)، وسر مسحة المرضى، وسر الكهنوت، وسر الزواج. أغلبية الكنائس الكاثوليكية في الشرق الاوسط تندرج تحت مسمى الكنائس الكاثوليكية الشرقية، وهي كنائس شرقية لها تنظيمها وطقوسها الخاصة لكنها على شراكة مع الكنيسة الكاثوليكية وتعترف بقداسة وسلطة البابا، وأبرز هذا الكنائس: كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، والكنيسة السريانية الكاثوليكية، والكنيسة المارونية، والكنيسة الكلدانية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية. بالرغم ان الكنيسة الكاثوليكية في مصر تتبع الفاتيكان الا انها اتبعت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في بعض الامور. ودخلت الكاثوليكية مصر مع الحملة الصليبية 1219م.

يبلغ حاليا 1.2 مليار من الروم الكاثوليك في العالم. تعتبر الطائفة الكاثوليكية أكبر طوائف الدين المسيحية. يقع مركزها الروحيّ في مدينة الفاتيكان وهو مقر بابا الكاثوليك، يتواجد أتباع هذه الطائفة في كثير من دول العالم وخاصًة في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية. تتصدّر البرازيل قائمة أكبر عدد سكان في العالم من الكاثوليك (حوالي 134 مليون). وفي الولايات المتحدة لديها نسبة الكاثوليك في البلاد هي 24%. يقطن حوالي 50% كاثوليك العالم في الأمريكتين منهم 40% يتواجدون في أمريكا اللاتينية في حين أنّ 24% من كاثوليك العالم موجودون في أوروبا.

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