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العراق.. أكثر من 31.5 ألف حريق خلال 2021

العراق.. أكثر من 31.5 ألف حريق خلال 2021

الدفاع المدني يخمد حريقا في العراق – أرشيف

وشملت تلك الاحصائيات حوادث الحريق التي اندلعت داخل مبان حكومة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وغيرها.

وأشارت المديرية إلى أن مجموع الحوادث بلغت 31533 حريقا خلال عام 2021، تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة، وفقا لبيان الدفاع المدني.

وأحصت مديرية الدفاع المدني عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ 6189 حادث حريق، فيما بلغت الحرائق في القطاع المختلط 293 حادثا، أما القطاع الخاص فقد بلغت 25051 حريقا .

وأشارت إلى أن “أسباب حوادث الحريق توزعت بين التماس الكهربائي، وعبث الأطفال، والإهمال، وأعقاب السجائر، وكذلك الحوادث المتعمدة وتسرب الوقود والغاز، بالإضافة إلى النزاعات العشائرية وأخرى”.

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