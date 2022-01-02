المالكي يعلق على جريمة جبلة: ارتكبت بأسلحة الدولة

علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، على حادثة جبلة في محافظة بابل، فيما أشار الى أنها ارتكبت بأسلحة الدولة.

واستنكر المالكي في بيان “المجزرة الرهيبة التي حصلت في مدينة (جبلة) بمحافظة بابل التي هزت مشاعر المجتمع لبشاعتها وعدد الابرياء الذين ذهبوا فيها من نساء واطفال وكبار سن”.

واضاف، ان “هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت، وبموجب ما ترشح عن ملابساتها فانها ارتكبت وللاسف الشديد باسلحة الدولة، وبمشاركة قوات حكومية ولأسباب ليس لها اي علاقة بالارهاب ولا حتى بموقف ضد الحكومة، انما كانت لخلافات عائلية وبشهادة بعض اهل المنطقة واقرباء الضحايا”.

وتابع، ان “استغفال الاجهزة الامنية بهذا الشكل، واستغلالها بهذه الطريقة الخبيثة، يستدعي من الجهات المختصة الوقوف امام هذه الجريمة بمسؤولية وشجاعة، لانها تمثل محاولة لخلط الاوراق وتمزيق النسيج المجتمعي للشعب العراقي”.

ودعا “الحكومة والقضاء العراقي لمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بالسرعة الممكنة لانها نفذت باسم اجهزة امنية ذاع صيتها في ملاحقة الارهابيين وفرض القانون، وحماية تاريخ هذه الاجهزة يستدعي الضرب على يد العابثين والمتورطين”.

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