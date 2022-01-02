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بغداد ترعى أكبر فعالية للمفرقعات العراقيون يدخلون العام الجديد بالفرح والغناء وشاشة UTV تقدم أضخم سهرة لرأس السنة

مفرقعات ملونة في كل مكان هو المشهد الذي ساد أجواء بغداد، الليلة الماضية، احتفالا بحلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

ورعت شركة كورك للاتصالات أكبر فعالية للألعاب النارية في مول بغداد، ضمن احتفالات حرص العراقيون على المشاركة فيها بكثافة لتوديع سنة واستقبال أخرى، وإخبار العالم بأنهم يحبون الحياة على الرغم من كل الظروف القاسية.

ولمن اختار البقاء والاحتفال في المنزل، وفرت شاشة UTV حفلا ساهرا هو الأضخم بمشاركة فنانين عراقيين وعرب، لتشارك العوائل العراقية أجواء ليلة رأس السنة.

وفي البلدان العربية والأجنبية، أنتج التنافس بشأن جودة الاحتفالات مشاهد تثير الانبهار، فمن برج خليفة في دبي إلى ساعة “بيغ بن” في لندن، ومن حولهما وغيرهما هتف الناس مبتهجين، وهنأوا بعضهم بالعام الجديد.

ويمنح فرق التوقيت نيوزيلندا السبق في الاحتفال، فهي أول دولة دشنت التقويم في العالم، بينما سلطنة عمان أول بلاد عربية، بفارق التوقيت أيضا.

ودخل العالم 2022 متجاهلا المخاوف بشأن المتحور أوميكرون، وعاقدا العزم على التعافي من جائحة أصابته بالتعثر لأكثر من سنتين.

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