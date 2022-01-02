Posted on by

حزب كردي يوجه رسالة للكتل الخاسرة في الانتخابات العراقية

وجه حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم السبت، رسالة الى الكتل السياسية الخاسرة بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في الحزب النائب السابق سليم همزة،  انه “بعد دعوة رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد، فان الامور مابعد الانعقاد، ستأخذ وقتا آخر من الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه، كما ان بعد ذلك التوافق على شخصية رئيس الجمهورية، والحزبان الكرديان الرئيسان لم يتفقا لحد الان على شخصية معينة، وهذا ايضا سيأخذ وقتا”.

وأضاف همزة انه “يجب اقناع الكتل الخاسرة بان حكومة الاغلبية الوطنية لاتمثل تهديدا لها لان البلاد لاتتحمل اي تهميش غير مقبول والبلد في ظرف ومشاكل كبيرة، ولهذا على القوى السياسية الاتفاق والتوافق على شكل الحكومة الجديدة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close