حزب كردي يوجه رسالة للكتل الخاسرة في الانتخابات العراقية

وجه حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم السبت، رسالة الى الكتل السياسية الخاسرة بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في الحزب النائب السابق سليم همزة، انه “بعد دعوة رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد، فان الامور مابعد الانعقاد، ستأخذ وقتا آخر من الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه، كما ان بعد ذلك التوافق على شخصية رئيس الجمهورية، والحزبان الكرديان الرئيسان لم يتفقا لحد الان على شخصية معينة، وهذا ايضا سيأخذ وقتا”.

وأضاف همزة انه “يجب اقناع الكتل الخاسرة بان حكومة الاغلبية الوطنية لاتمثل تهديدا لها لان البلاد لاتتحمل اي تهميش غير مقبول والبلد في ظرف ومشاكل كبيرة، ولهذا على القوى السياسية الاتفاق والتوافق على شكل الحكومة الجديدة”.

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