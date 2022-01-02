شاب كوردي من كركوك يتوج ملكاً لجمال القارات لعام 2022

توّج الشاب الكوردي دريا كمال بلقب ملك جمال القارات لعام 2022.

وتم انتخاب كمال ملكاً لجمال القارات في حفل ساهر في فندق روتانا في مدينة أربيل، وتم تنظيم الفعالية من قبل مؤسسة السوسن العالمية برئاسة السيدة سوسن السيد، والتي نظمت من قبل عدّة مهرجانات فنية وجمالية في إقليم كوردستان ودول عربية أخرى.

دريا كامل كمال وهو شاب كوردي من كركوك، ومختص في الطب الرياضي (Sports Medicine)، وعمل كمحاضر دولي في مجال تخصصه قبل تتويجه باللقب.

وقال كمال، اليوم الأحد 2 كانون الثاني 2022، لشبكة رووداو الإعلامية إنه فخور بنيله اللقب، وهو تفاجأ بالفوز ولم يكن يتوقع ذلك بوجود منافسة قوية مع مرشحين من 15 دولة من المنطقة والعالم كانوا يتمتعون بالكفاءة والوسامة أيضاً، مشيراً الى أن لجنة التحكيم قامت باختيارها بالاستناد الى عدّة معايير منها الثقافة واللباقة والخلفية العلمية فضلاً عن معيار الوسامة والمظهر الخارجي.

وأضاف أن اللقب الذي توّج به “ليس قليلاً” وهو يلقي مسؤولية كبيرة على عاتقه، مردفاً بأنه “فخور بكوني شاب كوردي مثلت الكورد والعراق في هذا المحفل الدولي”.

وعن الخطط المستقبلية التي يسعى الى تحقيقها بعد فوزه باللقب، أكد ملك جمال القارات أنه سيركز على إنجاز النشاطات الانسانية والأعمال الخيرية، وسيحث الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن آفة المخدرات والتي باتت منتشرة في البلاد، داعياً “شباب العراق والوطن العربي الى الاهتمام بدعم الأطفال والمسنين في المجتمع وإنجاز الأعمال الانسانية”.

كمال قال: “بماذا نفرق عن الدول الأخرى؟ يمكننا انجاز الأعمال الأنسانية وتنشيط هذا النوع من الأعمال، وأحلم بأن أضع بصمة بين الشباب الرياضيين”، مضيفاً أنه “لا معنى لأي لقب لا يرتبط بصفة انسانية”.

وأشار كمال إلى أنه قبل مشاركته في المسابقة الجمالية الدولية، كان محاضراً مختص في الطب الرياضي وعمل على مستوى المحافظات العراقية، وان مشاركته في المسابقة كانت بهدف الخدمة وليس اللقب بحد ذاته، مؤكداً أن “اللقب يجسد إضافة الى سيرتي الذاتية”.

ووجه ملك جمال القارات رسالته الى العالم بقوله: “أحث الشباب على الرياضة، كضرورة أساسية للحفاظ على صحة الانسان وتحفيز نشاط الجسم، فهي تحافظ على سلامة الانسان وابتعاده عن الإدمان”، مؤكداً: “أدعو الشباب الى ممارسة الرياضة واتباعها كنمط حياة”.

وتم الإعلان عن ملك جمال القارات لعام 2022 في مدينة أربيل، وبحسب كمال الذي توّج باللقب، فقد تمت إجراءات التقديم و اختيار المرشحين هذا العام بشكل الإلكتروني (أونلاين) بسبب انتشار جائحة كورونا، واستغرقت عملية التقديم للمسابقة وقبول المرشحين والانتخاب أكثر من أربعة أشهر، حيث أعلنت النتائج النهائية في أواخر شهر كانون الأول 2021 في فندق روتانا بأربيل.

وشاركت في المنافسة هذا العام دول من أنحاء العالم، لكن 15 دولة فقط انتقلت الى المرحلة النهائية، والى جانب العراق الذي مثله الشاب الكوردي، كانت دول الإمارات ولبنان والأردن من الدول التي انتقلت الى المرحلة النهائية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط