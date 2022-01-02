مانشستر سيتي يتخطى آرسنال ويواصل تحليقه في الصدارة

توتنهام ينتزع فوزاً صعباً على مضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي

تابع مانشستر سيتي تحليقه منفرداً في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه آرسنال المنقوص عددياً 2 – 1 أمس، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والعشرين. افتتح آرسنال الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 إثر طرد مدافعه البرازيلي غابريال ماغاليش، التسجيل عبر بوكايو ساكا في الدقيقة 31. فيما أدرك الجزائري الدولي رياض محرز التعادل لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57. قبل أن يضيف الإسباني رودري هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع سيتي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، مبتعداً بفارق 11 و12 نقطة على التوالي عن مطارديه المباشرين تشيلسي الثاني وليفربول الثالث الذي خاض مباراة أقل، قبل الموقعة المنتظرة بينهما اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج».

وحقق سيتي انتصاره الـ11 على التوالي في «بريميرليغ»، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى المرحلة العاشرة على أرضه أمام كريستال بالاس صفر – 2. كما أوقف سلسلة فريق «المدفعجية»، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري والسادس في مختلف المسابقات، إلا أن آرسنال مُني بخسارة أولى منذ سقوطه أمام إيفرتون 1 – 2 في المرحلة الخامسة عشرة.

واعتمد الفريق اللندني على مهاجمه وقائده الفرنسي الكسندر لاكازيت، وعلى الياباني تاكيهيرو تومياسو في خط الدفاع، فيما جلس روب هولدينغ على مقاعد البدلاء. وغاب مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليحل بدلاً منه مساعده الهولندي ألبرت ستايفنبرغ. في المقابل، وجد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الذي أصيب بوجهه وهو يحاول التصدي لسارقين في منزله، فيما دفع المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بالثلاثي الهجومي الجزائري محرز ورحيم سترلينغ والبرازيلي غابريال جيزوس.

على ملعب الإمارات في لندن، أدخل آرسنال الشك في قلب ضيفه مهيمناً على الشوط الأوّل بفضل التحرك الرائع للاعبيه، فبعدما استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» للتأكد من عدم ارتكاب حارس سيتي البرازيلي إيدرسون خطأ على لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة العاشرة، تدخل الأول مرة جديدة بعد ست دقائق أمام تسديدة مواطنه غابريال مارتينيلي، قبل أن يسقط أمام كرة جماعية وصلت إلى الأسكوتلندي كيران تيرني مررها داخل المنطقة إلى بوكايو ساكا تابعها بالقدم اليسرى إلى يسار الحارس إيدرسون، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وتوترت أجواء اللقاء في الشوط الثاني بعد العودة إلى «في إيه آر» لاحتساب ركلة جزاء لصالح سيتي، بعد مسك بالقميص من السويسري غرانيت تشاكا على البرتغالي برناردو سيلفا، نفذها محرز بنجاح إلى يسار الحارس آرون رامسدايل، في سادس أهدافه هذا الموسم. وكاد سيتي يقع في المحظور بعدما أخطأ المدافع الإسباني أيمريك لابورت في إعادة الكرة بالرأس إلى حارسه إيدرسون المتقدم، ليتابع الهولندي نايثن أكيه وينقذ الموقف عن خط المرمى، ليعود الحكم ويطرد البرازيلي ماغاليش بالبطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ على مواطنه جيزوس في الدقيقة 59. وضغط سيتي مقابل تراجع آرسنال، ليسجل حامل اللقب هدف الفوز بعد عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين إلى داخل المنطقة وتسديدة من سيلفا عادت إلى رودري تابعها بنجاح في الشباك.

وعاد توتنهام بفوز ثمين في سعيه لإحراز إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بتغلبه بصعوبة على واتفورد بهدف متأخر سجله مدافعه الكولومبي دافينسون سانشيز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية من مسافة قريبة، علماً بأن المباراة توقفت في الدقيقة 85 لفترة 5 دقائق لإسعاف أحد المتفرجين من قبل الجهاز الطبي في الفريقين قبل أن تستكمل. تسيد توتنهام الشوط الأول لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم وأبرزها لهدافه هاري كين. في المقابل، ظهر واتفورد الذي يتهدده الهبوط إلى الدرجة الأولى بشكل مغاير في الشوط الثاني من دون أن ينجح لاعبوه في هز الشباك. والخسارة هي السادسة على التوالي لواتفورد.