نائب ايراني: تصريح لابيد المناهض يهدف لتغيير أجواء مفاوضات فيينا لصالح اميركا

ووصف النائب عن اهالي خمين/ وسط/ علي رضا نظري، في تصريح صحفي يوم السبت حول الاهداف الخفية وراء تكرار التهديدات الجوفاء للكيان الصهيوني على لسان لابيد، عادّا هذه التصريحات تأتي بهدف زعزعة مسار مفاوضات فيينا.

واضاف: يطلق الكيان الصهيوني تهديدات بين الحين والآخر حول القيام بعملية عدوانية ضد ايران فيما يعتقد الخبراء انه لايستطيع الدفاع عن نفسه فضلا عن القدرة في شن هجوم على البلدان الاخرى.

وعدّ الكيان الصهيوني بأنه يطلق التهديدات باستمرار ضد ايران بضوء أخضر من واشنطن حيث ان الاميركيين يحاولون تغيير أجواء مفاوضات فيينا لصالحهم بدعم المسؤولين الاسرائيليين بالنظر الى ظروف المفاوضات ذات الطبيعة المعقدة.

ونوه الى ان الكيان الصهيوني لم يستطع الصمود في مواجهة الفلسطينيين حيث ينبغي تنبيه وزير خارجية الكيان عجز منظومة القبّة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة قصيرة المدى التي غيرت موازين القوى ماأسفر عن شعور مسؤولي الكيان بالرعب والهلع وارغامهم على قبول وقف اطلاق النار.

وشدد: من الافضل لمسؤولي الكيان الصهيوني التخلي عن إطلاق المواقف السياسية والاعلامية المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية لأن الجميع يدرك أنها القوة الاولى في المنطقة.