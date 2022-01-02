وداعا و سلاما لعام كان سخيا : نصّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم

ذاك العام كان كريما معي ومعطاء وفيرا :

فرأسي لا زالت فوق كتفي شامخة نحو الأعالي

رغم صولات وجولات كوفيد وأخواته المستجدات حولي ليلا ونهارا !..

بل كان سخيا معي أيضا لحد ادهشني ..

فمنحني شيئا كان أو ما كنتُ أعد حدوثه معجزة حقا !

فأضحيتُ كأنني أصبحتُ نضرا يانعا مجددا ..

مزدهرا ببراعم رغباتي المعتقة و هالة تجليلاتي المتجددة

بشهية نهمة ، مقبلة على موائد حياة عامرة .

و ثمة افق قد تفتح بين حقول رؤياي وأصبح كوكبا متفردا

بخطوات ثابتة و حثيثة كنهر مندفع أماما دوما ..

لمواصلة هذا المشوار الطويل نحو حتفي البعيد جدا

مع جوقة مرحة من ضحكات رنانة في حدائق مسراتي

و فرقة أوركسترا فرحة لنشيد الوجود الأبدي ..

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