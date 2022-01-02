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وزير ايراني: مشروع الربط السككي بين ايران والعراق سيدخل حيز التنفيذ قريباً

قال وزير الطرق وبناء المدن الايراني رستم قاسمي ان مشروع الربط السككي بين ايران والعراق سيبدأ العمل به قريبا لانه يكتسب الاهمية لكليهما معاً.

واشار قاسمي، في برنامج متلفز يوم السبت، الى مشروع الربط السككي بين شلمجه الايرانية الى البصرة العراقية، موضحاً: ان هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ قريباً.

ولفت الى ان ايران والعراق اتفقا على تحديد موعد بدء تنفيذ المشروع وسيتم تأسيس شركة مشتركة للاستثمار والتشغيل في غضون الشهرين المقبلين.

ونوه قاسمي الى ان طول الخط السككي يبلغ 32 كيلومترا ومايكتسب الاهمية تشييد جسر لربط البلدين والذي سيبدأ المختصون بدراسة تنفيذه.

ولفت الى ان المختصين الايرانيين سيتم ايفادهم الى العراق في غضون الايام المقبلة لتطهير مسار الخط السككي من الالغام وعلى الجانب العراقي تمهيد المسار في غضون 6 اشهر.

وتوقّع قاسمي انجاز المشروع في غضون عامين بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون دولار بالتناصف لكلا البلدين.

وعدّ هذا الخط السككي سيسهل من تصدير السلع الايرانية الى العراق كما انه سيمتد الى سواحل البحر المتوسط مستقبلا.

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