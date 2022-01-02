195ر1 مليون برميل واردات المملكة من نفط العراق في أربعة أشهر

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أمس السبت ان اجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الاربعة الماضية بلغت حوالي 195ر1 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا.

وقال في تصريح صحفي أمس ، ان واردات المملكة من نفط العراق لشهر كانون الأول الماضي بلغت 670ر309 الاف برميل بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميل يوميا.

وأوضح ان إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية الثامن والعشرين من شهر كانون اول الماضي بلغت 734ر194ر1 برميل تم نقلها بواسطة 4679 صهريج عراقي وأردني من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع مصفاة البترول الاردنية/ الزرقاء.

وتاتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/1/2021، وبموجب المذكرة التي بدأ العمل بها مطلع شهر أيلول من نفس العام، يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يومياً (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

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