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أبوذيات العام الجديد

أبوذيات العام الجديد
د. حسن كاظم محمد
كُـبَر عُـمْرَك تِغَـيَّر لـون شَعْـرَك
عـادي الأَمُر ما حَـبَّيـت أَشِعْـرَك
أُبگه مْحـافـظ بْـرأيَـك وَشِـعْـرك
مُهم تُبقه الْنفِس خَضْره وهَنيّه
*****
مِشَه بْخط مُسْتقيم وْعَنَّه ما مال
وَلا غَـرّته الْـدِنيه بْـنَـشْـوَة آمال
وَلا غَيرته الْسُلطه وْكُثْرَةِ لْ مال
كِسَـب دِنْـيَه وْضُمَن لَه أُخرَويّـه
*****
غَزال مْكَحِّـله عيونَه بِلا مِيل
عِجَبْني بْغَـنَج يِتْمشَّه بِلا مَيل
عِجَبْني أَتـبَعه وَتْعَـدَّه چَم مِيل
يِسْتاهِـل ألْغـالي أَمـيــال مِـيّه
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ما وَفَّـه حَبـيـبي بَـس بَعَدْ لي
راح وْدَز رِساله مِـن بِعِدْ لي
هاوي للشِعِر والطِـب بُعُدْ لي
حَلاةِ لْشِعِر وَيَّه لْطِب سِويّـه
*****
ثَـلَث حِلوات يَـمِّ الْجُرُف اجَنِّي
يـِملَـن ماي خِـفْـتَ الـله أَجَـنَّي (أرتكب ذنبا)
خَـذَن عَـقْلي وفَرّ بْراسي جِنِّي
تْبَعِـت وِحْدَه البُگَـن تاهَن عَليَّه
وإلى اللقاء

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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