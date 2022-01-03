أبوذيات العام الجديد

د. حسن كاظم محمد

كُـبَر عُـمْرَك تِغَـيَّر لـون شَعْـرَك

عـادي الأَمُر ما حَـبَّيـت أَشِعْـرَك

أُبگه مْحـافـظ بْـرأيَـك وَشِـعْـرك

مُهم تُبقه الْنفِس خَضْره وهَنيّه

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مِشَه بْخط مُسْتقيم وْعَنَّه ما مال

وَلا غَـرّته الْـدِنيه بْـنَـشْـوَة آمال

وَلا غَيرته الْسُلطه وْكُثْرَةِ لْ مال

كِسَـب دِنْـيَه وْضُمَن لَه أُخرَويّـه

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غَزال مْكَحِّـله عيونَه بِلا مِيل

عِجَبْني بْغَـنَج يِتْمشَّه بِلا مَيل

عِجَبْني أَتـبَعه وَتْعَـدَّه چَم مِيل

يِسْتاهِـل ألْغـالي أَمـيــال مِـيّه

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ما وَفَّـه حَبـيـبي بَـس بَعَدْ لي

راح وْدَز رِساله مِـن بِعِدْ لي

هاوي للشِعِر والطِـب بُعُدْ لي

حَلاةِ لْشِعِر وَيَّه لْطِب سِويّـه

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ثَـلَث حِلوات يَـمِّ الْجُرُف اجَنِّي

يـِملَـن ماي خِـفْـتَ الـله أَجَـنَّي (أرتكب ذنبا)

خَـذَن عَـقْلي وفَرّ بْراسي جِنِّي

تْبَعِـت وِحْدَه البُگَـن تاهَن عَليَّه

وإلى اللقاء

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