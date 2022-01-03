أمانة بغداد غاضبة من عملية تخريب لنصب المتنبي

استنكرت امانة بغداد، أمس الاحد، التخريب الذي طال نصب المتنبي والعبث بكلماته المنحوتة بقاعدة النصب وازالتها.

وذكر بيان للامانة تلقته (المدى)، أن “افتتاح زقاق المتنبي بعد اعادة تأهيله وبحلة جديدة جعلته قبلة لآلاف الزائرين لا سيما الحشود الكبيرة التي ارتادته خلال اليومين الماضيين بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية”.

وأضاف البيان، أن “هذه الحشود كان اغلبها من المثقفين واصحاب الوعي العالي بالمسؤولية والذوق الرفيع الا ان هناك مع الاسف نفر ضال قام بالعبث بنصب المتنبي وازالة احدى كلمات بيته الشعري التي نحتت في قاعدته (انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم) وتخريب جزء منها”.

وأشار البيان، إلى أن “الامانة تتعاون مع الفنان سعد الربيعي لاخذ القياسات ومعاينة النصب لاعادة صيانته من جديد”.

ودعت امانة بغداد، بحسب البيان، جميع المواطنين إلى “التعاون معها والحفاظ على الموروث التراثي والنصب النحتية التي تعد قبلة السياح ومعالم المدينة التي تشكل هويتها وعدم السماح لمن تسول له نفسه بالعبث بها وابلاغ القوات الامنية القريبة في حال محاولة اي شخص احداث اعمال تخريب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط