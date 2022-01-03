التخلي عن الدولار في المعاملات الروسية الهندية

مدير عام شركة “روس أوبورون اكسبورت” الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية ألكسندر ميخيف قال إن “روسيا والهند تخلتا عن إستخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة”.

وذكر ميخيف، للصحفيين في الهند اليوم الثلاثاء، أن “الجانبين سيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية”.

وأضاف ميخيف أنه “وفقاً للتقليد المتبع سنواصل حساب وتحديد جميع المعاملات بالدولار، وذلك لتسهيل عمليات الحساب. لكن في العمل الحقيقي، تخلت شركة “روس أوبورون اكسبورت” بنسبة 100٪ تقريباً عن إستخدام العملة الأميركية. بالنسبة للهند، تتم جميع الحسابات المالية المتبادلة بالروبل والروبية”.

وتابع المدير العام قائلاً إنه “بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم بنشاط إتفاقات التغويض “Offset agreement” ، والتي توجد أيضاً في وثائق العقود الموقعة اليوم. هذه ممارسة حديثة طبيعية معتادة، وهي من الاتجاهات السائدة في السوق العالمية”.

وقال ميخيف إنه “مع استخدام مثل هذا النهج، لا نواجه مخاطر التأخير في المدفوعات، عند تنفيذنا بشكل دقيق التزاماتنا حسب العقد أمام شركائنا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط