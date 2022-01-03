السعدي: تجاهل القوات الامريكية لقرار الشعب العراقي سيكلفهم الكثير من الارواح

وقال السعدي في تصريح، إن “المقاومة الإسلامية تواصلت مع القوات الامريكية بجميع اللغات للخروج من العراق بالوقت المحدد ولكنها أبت أن تخرج الا بشكل افقي” موضحاً أن ” لغة السلاح هي من تتكلم الان “.

وأضاف أن “أمريكا تجاهلت جميع الاتفاقات واحرجت الحكومة العراقية اذ لم تكن متواطئة معها “مشيراً الى ان “تغيير العناوين لا يقدم شيء للشهداء ولا للملايين التي خرجت أمس من أجل خروجهم بشكل كامل”.

ولفت الى أن “القواعد لم تسلم للجهات الأمنية وكذلك القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الامريكية لم تنزل من السفارة لغاية الان لذلك خروج القوات الامريكية من العراق كان مسرحية بطلها الكاظمي”.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد خلال كلمة له ،في وقت سابق، بمهرجان الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر، ، ان” ثمن دماء قادة النصر سيكون خروج كامل القوات المحتلة من العراق”.