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الصحة: قلة الإصابات المسجلة لا تعكس مناعة المجتمع

الصحة: قلة الإصابات المسجلة لا تعكس مناعة المجتمع

بغداد: شذى الجنابي
وصلت وزارة الصحة إلى تلقيح 9 % من الفئات المستهدفة ضد الوباء، في وقت حذرت فيه المواطنين من الاطمئنان للإصابات القليلة المسجلة، ودعتهم للالتزام بشروط الوقاية، لأن الموقف الوبائي لا يعكس مدى تحقيق المناعة المجتمعية.
وأظهر الموقف الوبائي خلال الأيام الماضية تحسناً ملحوظاً من ناحية قلة أعداد الإصابات والوفيات وارتفاع نسب الشفاء.
وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي : إن “عملية توعية المجتمع مستمرة منذ دخول الوباء وحتى الآن، ولكن ما زالت دون المستوى المطلوب، لذلك سنعمل على تطوير برامج التثقيف بشأن مكافحة الفيروس خلال الأيام المقبلة» .
وأوضح أن “عدد الملقحين تجاوز 8 ملايين، أما نسبة الشفاء فقد بلغت 99 % والوفيات  1 %  « .
وأشار العبيدي إلى أن “نسبة الفئات المستهدفة التي تلقت التطعيم بشكل كامل ضد الفيروس وصلت الى  9  % « .
ونبه العبيدي “المواطنين إلى ضرورة عدم الاطمئنان بشأن انخفاض الإصابات المسجلة بحسب الموقف الوبائي، إذ ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية بارتداء الكمامة، والابتعاد عن التجمعات» .
وأضاف أن “الظروف البيئية والاجتماعية والثقافة الصحية للمجتمع لها دور مهم بانتشار المتحور الجديد في حال دخوله، لذا ينبغي أخذ اللقاحات للحد من احتمال وجود متغيرات إضافية أو مضاعفات أكثر خطورة» .
وأعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أمس وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر بواقع مليون جرعة.
تحرير: علي موفق
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