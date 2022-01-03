الغزي يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمشروع صندوق اعمار ذي قار

شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمشروعات صندوق إعمار محافظة ذي قار.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني “،أن “الغزي التقى محافظ ذي قار محمد هادي، ورئيس صندوق إعمار المحافظة رزاق الركابي وشدّد على ضرورة التزام الشركات المنفذة لمشروعات صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتوقيتات الزمنية المعدة بحسب بنود العقود المبرمة مع الصندوق، ومضاعفة الجهد ورفع وتيرة العمل،وحث إدارة الصندوق على الاستعداد للمباشرة بالمشروعات المدرجة ضمن سنة 2022”.

وأكد الغزي بحسب البيان أن “المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الرقابة والمتابعة لعمل الشركات، وعدم السماح بحدوث حالات تلكؤ في مراحل العمل، وتقييم عمل الشركات بحسب ما تقدمه من نسب إنجاز”.

وأشار إلى “أن محافظة ذي قار، ستشهد نقلة نوعية من الناحيتين العمرانية والاقتصادية؛ نظراً لما تشهده من حركة عبر انطلاق حملة الإعمار في المحافظة، شملت جميع الأقضية والنواحي في مختلف القطاعات الخدمية، كما وصلت الخدمات إلى الطرق الريفية، وأن السنة الحالية ستشهد إحالة مشروعات إضافية”.

وأثنى الأمين العام لمجلس الوزراء على جهد إدارة وملاكات صندوق إعمار المحافظة، والملاكات الفنية والهندسية التي تتابع سير العمل بصورة دورية، بالتنسيق مع الإدارة المحلية للمحافظة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط