حقيقة وفاة نائب عراقي بحادث مروري

كشف مصدر مطلع، حقيقة وفاة النائب باسم خشان بحادث مروري.
وقال المصدر ان “الانباء التي تحدثت عن وفاة النائب باسم خشان غير صحيحة”.
واشار الى انه “هناك انباء عن تعرضه الى حادث مروري”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
كشف مصدر مطلع، حقيقة وفاة النائب باسم خشان بحادث مروري.
وقال المصدر ان “الانباء التي تحدثت عن وفاة النائب باسم خشان غير صحيحة”.
واشار الى انه “هناك انباء عن تعرضه الى حادث مروري”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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