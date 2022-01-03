سفرة سياحيَّة تنتهي بمأساة مروِّعة

بغداد: جنان الاسدي

أدى الحادث المؤسف الذي سببه انفجار لغم أرضي في البصرة على مواطنين خرجوا في نزهة، وأسفر عن استشهاد وجرح عشرة منهم، الى تصدر ملف المخلفات الحربية والألغام والمقذوفات غير المنفلقة التي تملأ أراضي العراق ولاسيما البصرة، واجهة الأحداث وسلطت الأضواء على معضلة يعيشها العراق منذ عقود طويلة من دون حلول حقيقية، وتسببت له سنوياً بخسائر بشرية فادحة. وانتهت نزهة سياحية في صحراء الرميلة بمحافظة البصرة يوم أمس الأول، بمأساة مروّعة، بعد انفجار لغمٍ من النوع العنقودي من مخلفات حرب العام 1991، على مواطنين من أسرة واحدة، ما أدى إلى استشهادِ ستة وإصابةِ أربعة آخرين أغلبهم من الشباب.

وبحسب آخر إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فقد تسببت الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة في العراق طيلة الـ 30 عاماً الماضية، بوفاة 29 ألفاً و859 شخصاً، إضافة الى حصول إعاقة لـ 22 ألفاً و685 شخصاً آخرين. وتعد محافظة البصرة من أكثر مدن العراق والعالم قاطبة، تلوثاً بالألغام والمخلَّفات الحربية غير المنفلقة، إذ بلغت المساحات الملوثة فيها نحو 1258 كيلومتراً مربعاً، من أصل مجموع المساحة الملوَّثة بالمنطقة الجنوبية بأسرها والبالغة 1556 كيلومتراً مربعاً، بحسب مدير عام دائرة شؤون الألغام ظافر محمود خلف.

وأضاف لـ”الصباح”: أن “مساحة تلوُّث المحافظة بالألغام تبلغ 842 كيلومتراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة الملوث منها بالمخلفات الحربية غير المنفلقة، 416 كيلو متراً مربعاً”، كاشفاً عن “نجاح دائرته بتحديد 925 كيلومتراً مربعاً منها، أي ما نسبته نحو 95 % من مساحة التلوث”.

وعزا خلف أسباب الحوادث المتكررة إلى “قلة الإمكانات المالية والفنية والبشرية المتاحة، قياساً بمساحة وطبيعة التلوث بالألغام والمقذوفات”، موضحاً أن “فقدان خرائط زراعة حقول الألغام، وعدم توفر المعلومات الدقيقة بمواقع سقوط القنابل العنقودية خلال حربي 1991 و2003، يعقِّد جهود إزالتها وتطهيرها، ما يتطلب دعماً رسمياً ودولياً كبيراً لإنهاء ذلك”.

في السياق ذاته، كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، عن توجيهات جديدة تخص الألغام والمخلَّفات الحربية في محافظة البصرة، بعد الحادث المذكور.

وأوضح المتحدث الرسمي للقيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، أن “هناك توجيهات لرفع المخلفات الحربية السابقة في محافظة البصرة”، مبيناً أن “الأمطار تسهم في جرف الألغام وغيرها لتنفجر وتتسبب في حصول وفيات وإصابات بين المواطنين”.

وأضاف أن “هناك ألغاماً ومخلفات حربية موجودة منذ الحرب العراقية الإيرانية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن عدم رفعها سيشكل خطراً دائماً على حياة المواطنين”.

• تحرير: مصطفى مجيد.

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