سياح أجانب يحيون ليلة رأس السنة في أور

ذي قار: نجلاء الخالدي

احتفل عشرات السياح الأجانب ليلة رأس السنة الميلادية في مدينة أور الآثارية على ضوء الشموع والموسيقى والألعاب النارية.

وقال مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق : إنّ “عشرات الأجانب من جنسيات مختلفة احتفلوا في مدينة أور الآثارية ومتحف الناصرية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة”.

وأوضح أن “السياح ينتمون لجنسيات متعددة، وأرادوا الاحتفال برأس السنة في أور حيث بيت النبي إبراهيم” عليه السلام، مشيراً إلى أنّ “مؤسسة الحجيج التابعة للفاتيكان نظمت ذلك”.

الجدير بالذكر أنّ مؤسسة الحجيج لدى الفاتيكان كانت قد أدرجت مدينة أور الأثرية وبيت نبي الله إبراهيم “ع” ضمن دليلها السياحي بعد زيارة البابا فرنسيس الأخيرة لمحافظة ذي قار.

وقالت المواطنة الأميركية جاسمين: إنها حجزت تذكرتها إلى ذي قار وأحيت رأس السنة في أفضل مكان في العالم بحسب وصفها، والتقطت صورة في ساحة الحبوبي التي نالت شهرة بعد احتجاجات تشرين.

وأعربت البريطانية مارغريت عن سعادتها بالاحتفال في أور، بينما تشعر بالامتنان لمن ساعدها على الاحتفال.

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