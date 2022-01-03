Posted on by

كتاب عن الرئيس بارزاني ينال الجائزة الأولى في مسابقة عالمية

أربيل (كوردستان 24)- نال كتاب “على حواف الحرية، كيف أخذ مسعود بارزاني كوردستان إلى حافة الاستقلال”، الجائزة الأولى في مسابقة عالمية.

وقال دافان يحيى خليل، وهو كاتب الكتاب، في رسالة “أنا سعيد جدا بفوز كتابي الأخير (على أطراف الحرية، كيف أخذ مسعود بارزاني كوردستان إلى حافة الاستقلال) بالجائزة الأولى في مسابقة في الولايات المتحدة”.

وأضاف ان “الشركة التي أعدت هذه المسابقة هي شركة أمريكية تشارك في أكثر من مليون كتاب كل عام، 70 كتابا فقط منها تحصل على المراكز الأولى”.
وقال “كتابي هو واحد من الفائزين الأوائل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close