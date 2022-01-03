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مجلس محافظة بغداد يدعو الى محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر

دعا عضو مجلس العاصمة العراقية بغداد، معين الكاظمي، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الراحل، الفريق قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد قبل عامين.كما دعا إلى أن يكون هناك “خروج حقيقي للقوات الاجنبية من الاراضي العراقية خصوصا القوات الأمريكية”، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو “خروج شكلي وتحويل الجنود القتاليين إلى مستشارين ومدربين، على أن يبقى العدد 2500 متواجد داخل العراق”.

وطالب الحكومة العراقية بتأكيد خروج القوات بالأرقام والأدلة من خلال خطوات حقيقية، منها أن يكون هناك طلب رسمي عراقي من المختصين بالشأن العسكري والأمني لعدد واختصاصات المستشارين والمدربين المطلوبين لخدمة القوات المسلحة العراقية، وليس أن يكون برغبة من الجانب الأمريكي بتحديد العدد والاختصاص.وقال الكاظمي: “يجب أن يكون هناك وضوح بأسماء المدربين والمستشارين المتواجدين داخل العراق وأن يكون دخولهم وخروجهم موافقا للأعراف الدبلوماسية وأن لا يكون هناك انتهاك للأجواء العراقية”.

وتوقع أن “تستهدف فصائل المقاومة القوات الأمريكية بين الحين والآخر، حال استمرت الولايات المتحدة في تماديها بالتدخل ومحاولة الضغط على فصائل المقاومة والكتل السياسية التي تدعو إلى السيادة وعدم التدخل الخارجي”.

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