مجلس محافظة بغداد يدعو الى محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر

وطالب الحكومة العراقية بتأكيد خروج القوات بالأرقام والأدلة من خلال خطوات حقيقية، منها أن يكون هناك طلب رسمي عراقي من المختصين بالشأن العسكري والأمني لعدد واختصاصات المستشارين والمدربين المطلوبين لخدمة القوات المسلحة العراقية، وليس أن يكون برغبة من الجانب الأمريكي بتحديد العدد والاختصاص.وقال الكاظمي: “يجب أن يكون هناك وضوح بأسماء المدربين والمستشارين المتواجدين داخل العراق وأن يكون دخولهم وخروجهم موافقا للأعراف الدبلوماسية وأن لا يكون هناك انتهاك للأجواء العراقية”.

وتوقع أن “تستهدف فصائل المقاومة القوات الأمريكية بين الحين والآخر، حال استمرت الولايات المتحدة في تماديها بالتدخل ومحاولة الضغط على فصائل المقاومة والكتل السياسية التي تدعو إلى السيادة وعدم التدخل الخارجي”.