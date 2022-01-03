مناشدة مستعجلة الى السيد محافظ بغداد ومدير بلدية الرشيد

حامد شهاب

يوجه أهالي حي الميكانيك محلة 836 زفاق 7 مقابل حي آسيا مناشدة مستعجلة الى السيد محافظ بغداد ومدير بلدية الرشيد لانقاذهم من ظلم اصحاب المولدات الأهلية، إذ رفعوا اسعار الامبير من 12 الف دينار الى 20 الفا مرة واحدة دون مراعاة ظروف أهالي المنطقة وأغلبهم متقاعدون وعوائل فقيرة ، وليس من المعقول رفع السعر من 12 الفا الى 20 الفا , ما يعنى ان أقل عائلة ستدفع 100 الف دينار اذا كان لديها 5 إمبيرات، وهذه جريمة لاتغتفر!!

ان تقلبات وتوقفات الكهرباء الوطنية لاتبرر رفع سعر الامبير الى الضعف ، ويفترض ان تكون الزيادة تصاعديا معقولة لا الى 20 الفا مرة واحدة ، بعد ان كانت الشهور الماضية 12 الفا وقبلها بأشهر 15 الفا..ويقال أن هناك توطؤا بين الكهرباء واصحاب المولدات قبل نهاية كل شهر بأيام لقطع الكهرباء حتى يبرروا زيادة رفع أسعار الامبير ، وما ان تمضي فترة يومين الى خمسة ايام حتى تعود الكهرباء الى حالتها الاعتيادية، ما يعني كما يشير كثيرون الى تواطؤ بين الكهرباء الوطنية واصحاب المولدات لتبرير الزيادات الظالمة على العوائل الفقيرة.

ويتوجه اهالي الميكانيك محلة 836 زقاق 7 ( الزراعي) لايقاف محاولات صاحب المولدة ( أبو ثائر) والاخرين من اصحاب المولدات ممن تامروا على أهالي المنطقة لفرض زيادة جنونية في اسعار إمبيرات مولداتهم..راجين سرعة ايقاف تلك الزيادات واعادتها الى 12 أو 15 الف على أكثر تقدير ، ولكن ليس 20 الفا للامبير وفي الشتاء الذي يكون الصرف فيه قليلا على المولدات..شاكرين تعاونكم معنا..مع التقدير!!

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