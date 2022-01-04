التخطيط: عدد سكان العراق أكثر من 41 مليوناً

قدرت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، عدد سكان العراق مع نهاية السنة الماضية بأكثر من 41 مليونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إن تقديراتها لعدد السكان في العراق لسنة 2021 بلغت (41.190.658) نسمة، وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، “وفقا للمعادلات والمعايير الاحصائية، المستندة الى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة”.

وأضافت، أن تقديراتها تشير إلى أن عدد الذكور بلغ (20.810.479) نسمة، يشكلون ما نسبته (51‌%) من مجموع السكان، في حين قُدّر عدد الإناث بـ(20.380.179) نسمة، يشكلن نسبة (49‌%) من مجموع السكان”.

وأضافت الوزارة، أن “التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغت (28.779.201) نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها (69.9‌%) من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم (12.041.457) نسمة بنسبة (30.1‌%) من مجموع سكان العراق”.

وأشارت إلى أن “التقديرات أظهرت، أن العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 حيث قُدّر عدد سكانها بـ(8.780.422) نسمة وتشكل نسبة مقدارها (21.3‌%) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى، أقل المحافظات سكانا بحوالي (880) ألف نسمة، وبنسبة (2.1‌%)”.

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