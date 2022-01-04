التيار الصدري يكشف عن مضمون مباحثاته مع الديمقراطي الكوردستاني في أربيل

كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاثنين، عن مضمون المباحثات التي أجراها وفد الكتلة الصدرية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد رفيع من التيار الصدري، يرأسه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، إلى العاصمة أربيل، لبحث موضوع تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة مع قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكان القيادي في الحزب هوشيار زيباري ومسؤولين آخرين في الحزب في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مطار أربيل.

وقالت الهيئة السياسية في التيار الصدري في بيان، إن اللجنة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري التقت بالقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، وبحث الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الجانبين أكدا على «أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة».

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء «مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه».

وبينت الهيئة الصدرية أن زيباري أكد على «الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور».

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