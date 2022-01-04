الديمقراطي الكردستاني: لن ندخل بأي تحالف دون توافق “شيعي – شيعي”

أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات قادة حزبه لم تخرج بنتائج لغاية الان رغم انها شملت جميع الأطراف، فيما بين أن الحزب لن يبرم أي اتفاق دون وجود توافق “شيعي – شيعي”.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكة في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الاجتماعات لحد الان لم تخرج بنتائج، لان البيت الشيعي غير متوحد، فهناك طرفين شيعيين يتصارعان على السلطة، طرف فائز وطرف احر حصل على عدد اقل من المقاعد ويريد ان يبقى في صدارة العملية السياسية، وهذه المسألة تثير قلق الحزب الديقمراطي الكردستاني”.

وأضاف أن “توجهات الحزب الديمقراطي لحد الان لم تظهر انه بجانب طرف محدد، فهو يتفاهم مع الطرفين ويتقارب معهما، بالرغم من المراحل الصعبة التي واجهتنا أبان فتران حكم نوري المالكي وحيدر العبادي وابراهيم الجعفري وغيرهم”.

وبين أن “الحزب الديمقراطي لن يخوض اي اتفاق او تحالف دون وجود توافق شيعي شيعي، والقراءة بشكل عام للوضع السياسي قلقة، ولكن يوجد تفاهم بتقارب وجهات النظر، وأي تأخير في تشكيل الحكومة ليس في صالح الوضع العراقي”.

يشار إلى أن وفد التيار الصدري التقى اليوم الثلاثاء في اربيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وبحسب بيان الهيئة السياسية للتيار الصدري فأن وفد التيار جدد تأكيده خلال لقاء بارزاني على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، وصل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي الى النجف، والتقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة.