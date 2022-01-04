الكاظمي يوافق على استقالة محافظ النجف

وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على قبول استقالة محافظ النجف لؤي الياسري من منصبه.

وقال الياسري في بيان (4 كانون الثاني 2021)، “اعلن اليوم وصول موافقة رئيس الوزراء على طلبي باعفائي من منصب محافظ النجف الاشرف”، مبينا انه “طيلة الفترة الماضية عملت بكل حرص وتفان واخلاص ما يحقق مصلحة النجف الاشرف اولا واخيرا والحفاظ على قدسيتها وابنائها ودمائهم واملاكهم الخاصة وأتأمل ان اكون قد وفقت في تحقيق ذلك”.

واضاف البيان، ان “اكثر من 5 اعوام تحملت المسؤولية في ادارة الحكومة المحلية اخرجت المحافظة من الكثير من الازمات المالية الصعبة التي عصفت بالبلاد ونقص الخدمات وأزمة حظر التجوال في كورونا”، لافتا الى ان “عجلة العمل والاعمار لم تتوقف واصبحت النجف الاشرف يشار لها بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها وحرصت على ان تكون هذه المشاريع وفق معايير النزاهة والشفافية حفاظا على الامانة الادارية والقانونية والشرعية تجاه اموال النجف”.

واوضح، انه “رغم كل التحديات التي واجهت الحكومة المحلية طيلة فترة تسلمي الادارة استطعنا ان نعبر الى بر الامان واستطعنا ان نصل بالنجف الى مرحلة الاستقرار والتطور والتفكير نحو مدينة متطورة وفق الامكانيات المتطورة”، موضحا انه “خلال الاعوام القليلة القادمة ستكون النجف وفق الخطط الخمسية التي وضعت لها والتي نأمل من المحافظين القادمين اكمال المشوار فيها وستكون النجف مدينة متكاملة الخدمات”.

وقدم محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، في 24 كانون الأول الماضي، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط