تأهيل ٣٠ معملاً ومصنعاً خلال ٢٠٢١

بغداد: شذى الجنابي

أعلنَ وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز إعادة تأهيل وإعمار وتشغيل 30 معملاً ومصنعاً خلال العام الماضي.

الخباز، قال في تصريح إنه تم “وضع الحجر الأساس لإنشاء أربعة مصانع جديدة مختصة بصناعة المستلزمات الطبية في مصنع بغداد للغازات الطبية، منها مصنع الأوكسجين الطبي وغاز التخدير والخيوط الجراحية وبخاخات الربو، إضافة إلى إنشاء المختبر الإنشائي المركزي في مقر معاونية السمنت الشمالية، إلى جانب وضـع الحجر الأساس لإنشاء أربعة مشاريع جديدة متخصصة بإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ثلاثة منها بالشراكة مع القطاع

الخاص”.

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