Posted on by

تأهيل ٣٠ معملاً ومصنعاً خلال ٢٠٢١

تأهيل ٣٠ معملاً ومصنعاً خلال ٢٠٢١

 بغداد: شذى الجنابي
أعلنَ وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز إعادة تأهيل وإعمار وتشغيل 30 معملاً ومصنعاً خلال العام الماضي.
الخباز، قال في تصريح  إنه تم “وضع الحجر الأساس لإنشاء أربعة مصانع جديدة مختصة بصناعة المستلزمات الطبية في مصنع بغداد للغازات الطبية، منها مصنع الأوكسجين الطبي وغاز التخدير والخيوط الجراحية وبخاخات الربو، إضافة إلى إنشاء المختبر الإنشائي المركزي في مقر معاونية السمنت الشمالية، إلى جانب وضـع الحجر الأساس لإنشاء أربعة مشاريع جديدة متخصصة بإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ثلاثة منها بالشراكة مع القطاع
 الخاص”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close