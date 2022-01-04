تحديث جديد لشبكات الإنترنت

بغداد: إسراء السامرائي

كشفتْ وزارة الاتصالات عن تطوير شبكات الإنترنت وتحديث الرسيفرات الخاصة لتقوية الخدمة في عموم مناطق البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني: إن “الوزارة تعمل على إدخال تحديث على شبكة الإنترنت من أجل تطوير الرسيفرات الخاصة بتقوية الخدمة، منوهاً بأن هذا سيكون ضمن المشاريع التي ستعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها خلال عام 2022 .

وأضاف أن “الوزارة عازمة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم اليومية لخدمة الإنترنت من أجل احتواء الزيادة في الإقبال على استخدام الخدمة مستقبلاً”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط