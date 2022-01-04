حفر 7 آبار نفطية في حقل الحلفاية

بغداد: طارق الأعرجي

العمارة: سعد حسن

أتمتْ وزارة النفط أعمال حفر سبع آبار جديدة في حقل الحلفاية النفطي ضمن برامج رفع الطاقة الإنتاجية للخام، فيما أتمت أعمال استصلاح بئر نفطية في كركوك ضمن عقد لاستصلاح 10 منها ضمن حقل خباز غربي المحافظة. ويخطط العراق لزيادة إنتاج الخام إلى نحو ثمانية ملايين برميل بحلول العام 2027، من خلال خطة ستراتيجية واستثمارية للعديد من حقول النفط، في مقدمتها الحلفاية، إسهاماً بزيادة الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن “فعاليات الحفر أستئنفت في حقل الحلفاية النفطي خلال النصف الثاني من العام الماضي، وضمن خطة لحفر 32 بئرا فيه، وباستخدام أجهزة الحفر العائدة لشركات: داجين وبوهاي وانتون أويل”، مضيفا أن “عمليات الحفر كانت قد توقفت اضطرارياً بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الالتزام بكميات الإنتاج المقررة وفق خطط الوزارة وقرارات منظمة (أوبك)” .

ويعد حقل الحلفاية الواقع على بعد 35 كم جنوب شرقي محافظة ميسان، من الحقول الكبيرة ضمن شركة نفط ميسان، وتجري أعمال تطويره من قبل شركة (بتروجاينا) الصينية منذ العام 2010 وبإشراف شركة نفط ميسان، للوصول إلى إنتاج 400 ألف برميل من الخام يومياً. وتابع المصدر أن “أربعاً من الآبار أنجزت بتقنية الحفر الأفقي، وبئر واحدة بطريقة الحفر المائل، واثنين بتقنية الحفر العمودي وضمن مكامن: المشرف والهارثة والسعدي وجريبي كركوك”، لافتاً إلى “إسهام الآبار الجديدة بتعزيز إنتاج الشركة من الخام بما يلبي متطلبات المراحل المقبلة من العمل” . وبين أن “حقل الحلفاية النفطي وبموجب عمليات تطويره، شهد حفر عشرات الآبار النفطية فيه، وتشييد مجمعات إنتاجية ومكاتب للتشغيل، إضافة إلى مد خطوط الإنتاج والتصدير، وبناء مراكز التحكم والسيطرة على العمليات النفطية وأخرى للمعالجة والخزن والتصريف، علاوة على البدء بتنفيذ مشروع غاز الحلفاية بطاقة 300 قدم مكعب قياسي يومياً ومد خطوط جريان الآبار النفطية، ومشاريع حيوية أخرى ذات طابع إنتاجي” . يشار إلى أن شركة (سينوك) الصينية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها تخطط لحفر 22 بئراً في ميسان بالشراكة مع شركة (بوهان) الصينية، بتكلفة 160 مليون دولار، إضافة إلى استصلاح 150 بئراً بحقل البزركان، على مرحلتين.وذكر المصدر أن “الملاكات المختصة باشرت أعمال حفر البئر النفطية عمارة / 19 ضمن حقل العمارة لصالح شركة نفط ميسان”، منوها بأن “العمق المخطط للبئر والواقعة ضمن تكوين المشرف، هو ثلاثة آلاف و290 مترا” .في السياق ذاته، بين أن “ملاكات شركة الحفر العراقية أنجزت أيضاً أعمال استصلاح البئر الأولى (خباز / 39) ضمن عقدها مع شركة نفط الشمال لاستصلاح 10 آبار بحقل خباز النفطي غربي كركوك، والتي تضمنت إنزال صمامات السيطرة التحت سطحية لإعادة تشغيل البئر والمحافظة عليها من العمليات الإرهابية”.

تحرير: مصطفى مجيد

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