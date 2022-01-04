ذي قار.. مبادرات مجتمعية لمساعدة المدمنين على التخلص من تعاطي المخدرات

ذي قار/ حسين العامل

شهدت محافظة ذي قار مؤخرا مبادرات مجتمعية لتقديم المساعدة للمدمنين على التخلص من تعاطي المخدرات، وذلك بعد ارتفاع معدلات الادمان في المجتمع، فيما دعا قانونيون وناشطون الى استحداث مصحات لمعالجتهم والعمل على اعادة دمجهم بالمجتمع، مشددين على تفعيل المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص على اعفاء المتعاطين من الملاحقة القضائية في حال المبادرة لتلقي العلاج والالتزام بالبروتوكول العلاجي.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان قيادة عمليات سومر عن اعتقال اكثر من 700 متاجر ومتعاطي مخدرات في محافظة ذي قار خلال الاشهر المنصرمة من عام 2021، اذ اكدت صدور احكام قضائية بحق 350 مدانا منهم وضبط 35 كيلو غرام من المواد المخدرة واكثر من 60 الف قرص مخدر. واطلق فريق الايادي البيضاء التطوعي قبل نحو شهر مبادرة للاتصال بالمدمنين والتعهد بتقديم العلاج لهم بسرية تامة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والاطباء المختصين، فيما اقامت ممثلية البيت الوطني ورشة توعوية عن مخاطر الإدمان على المخدرات وطرق مواجهتها بحضور ممثلين عن الشرطة المجتمعية ونقابة المحامين وعدد من المهتمين. ويقول امجد حسين وهو احد اعضاء فريق الايادي البيضاء لـ(المدى) ان “الفريق اطلق المبادرة لإنقاذ المدمنين من تعاطي المخدرات بعد ان لاحظ تورط شريحة كبيرة من الشباب بتعاطي المخدرات والادمان عليها وهم بأعمار قد تصل في بعض الاحيان الى اقل من 16 عاما”، مبينا ان “المبادرة سبقتها حملة لافتتاح مركز خاص لمعالجة المدمنين وقد استجاب الدكتور المختص بمعالجة الامراض النفسية بمستشفى الحسين التعليمي الدكتور ابراهيم الصائغ للحملة وخصص عددا من الاسرة في ردهة الامراض النفسية لمعالجة المدمنين”.

واشار حسين الى ان “المبادرة التي اطلقها فريق الايادي البيضاء تحت مسمى (الحياة) لاقت قبولا كبيرا من قبل اعداد من المدمنين ومن مختلف المحافظات العراقية اذ بلغ عدد الراغبين بتلقي العلاج خلال الايام الاولى اكثر من 50 مدمنا ومتعاطيا”، لافتا الى ان “الشباب المدمنين ومن خلال اتصالهم بنا يؤكدون انهم تورطوا بتعاطي المواد المخدرة بعد التجارب الاولى وهم يرغبون بالتخلص منها ونحن بدورنا نعمل على مساعدتهم على ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصحية واطباء متطوعين يقدمون خدماتهم في هذا المجال عبر عياداتهم الخاصة”.

عن ابرز ما يواجههم من معوقات قال عضو فريق الايادي البيضاء الذي انبثق من ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي ويضم نحو 20 شابا متطوعاً ان “ما يواجهنا عدم تناسب اعداد الاسرة المخصصة في ردهة الامراض النفسية والبالغة سريرين مع الاعداد المتزايدة من الراغبين بالمعالجة من الادمان”، داعيا الى “فتح مركز متخصص او مصحة خاصة لمعالجة المدمنين”.

واشار حسين الى ان “عددا آخر من المدمنين يجري علاجهم عبر استشارية تم فتحها مؤخرا لغرض تشخيص حالات المدمنين وصرف العلاج المناسب لهم ليستكملوا علاجهم في المنازل بدلا من الرقود في الردهات لقلة سعتها السريرية”. واكد عضو فريق الايادي البيضاء ان “الفريق يسهم ايضا بتوفير بعض الخدمات التي يحتاجها المدمن كخدمة الانترنيت والملابس وغيرها من الامور التي تحفز المدمن على مواصلة العلاج”. وبدوره تحدث المشاور القانوني علي حسين جابر لـ(المدى) عن مشاركته في ندوة توعوية اقامتها ممثلية البيت الوطني مؤخرا على قاعة منتدى شباب سومر بالناصرية تحت عنوان (المخدرات آفة تنخر جسد العراق) ان “الندوة تطرقت الى مخاطر الإدمان على المخدرات وطرق مواجهة هذه الآفة المدمرة لشريحة الشباب، كما شددت على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بمخاطرها ولاسيما بين شريحة الشباب”.

واستطرد المشاور القانوني متحدثا عن الوجهة القانونية والتشكيلات التي حددها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 واهم صلاحياتها ناهيك عن الاجراءات اللاحقة والسابقة التي حددها القانون للتعامل مع ظاهرة الادمان وابرز الاجراءات التي رسمها القانون وظروف تشديد العقوبة.

وعن ابرز التوصيات التي تمخضت عنها اعمال الندوة التوعوية قال جابر ان “المشاركين بالندوة شددوا على ضرورة تفعيل المادة (40) من قانون المخدرات المتعلقة بإعفاء المتعاطين من الملاحقات القانونية وتوفير غطاء مؤسساتي لها كتأسيس مركز لتأهيل الجانحين بغية شفائهم”، واضاف كما “اكدوا على اهمية توفير مؤسسات صحية كفوءة لمعالجة المدمنين داخل المؤسسات الاصلاحية بإشراف طبي تخصصي وذلك لضمان تأهيل المتعاطين اثناء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمن صدرت بحقهم احكام قضائية”.

وتابع جابر وهو احد الناشطين في مجال الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “كما تطرق المشاركون بالندوة لأهمية عرض التشريعات الخاصة بالظواهر الاجتماعية السيئة على المتخصصين قبل تشريعها او تعديل الصادرة منها بغية تحقيق اهداف القانون”، لافتا الى ان “الندوة اجمعت على ضرورة ان تأخذ السلطات التنفيذية والتشريعية دورها بغية توفير امكانات مالية لمديريات مكافحة المخدرات لتخطيها بعض المعوقات اللوجستية”.

واردف المشاور القانوني “كما اكدوا على ضرورة ان يأخذ الادعاء العام دوره بالزام وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بتوفير تخصيصات مالية لتطوير البنى المؤسساتية التي سنها القانون الملزم لإنشاء مراكز لتأهيل او تشغيل المدمنين للوصول لهدف تقويض وانهاء هذه الآفة المجتمعية التي اصبحت خطرا يهدد المجتمع العراقي برمته”، مشددا على “اهمية تأهيل ودمج المدمنين في المجتمع وجعلهم فئات منتجة وليست عالة عليه، تستنزف ثرواته البشرية والمالية”.

وتشير بيانات مؤتمر الواقع الامني والجنائي الثامن الذي عقدته قيادة شرطة ذي قار يوم الخميس (4 شباط 2021) بالتعاون مع محكمة استئناف ذي قار، ان جرائم المخدرات المكتشفة خلال عام 2020 سجلت ارتفاعا بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق، مبينة ان “اجمالي الملقى القبض عليهم خلال عام 2020 في جرائم المخدرات بلغ 468 متهما، من بينهم 305 متهمين تم القبض عليهم بالجرم المشهود فيما بلغ عدد الملقى القبض عليهم بناء على اعترافات 163 متهما”.

واشارت بيانات المؤتمر الجنائي الى ان “عدد المحالين الى المحاكم خلال عام 2020 بلغ 402 متهم، وبلغ عدد المحكومين من 6 اشهر الى خمس سنوات 195 مدانا وعدد المفرج عنهم 116 متهما والمحالين الى المحاكم وغير المحسومة قضاياهم 92 وعدد المكفلين 90 ورهن التحقيق 66 متهما”.

وكشفت بيانات قيادة الشرطة ان “المواد المخدرة المضبوطة خلال عام 2020 بلغت 43311 قرصا مخدرا والكرستال 6 كيلو و559 غراما والحشيشة 5 كيلو و570 غراما”.

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