عالية نصيف تطالب بشمول ذوي القِدم بالترقيات في وزارة الداخلية

طالبت النائبة عالية نصيف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإنصاف ذوي القِدم في وزارة الداخلية وشمولهم بالترقيات أسوة بأقرانهم الذين ليس لهم قِدم.

وقالت في بيان اليوم أنه :” من المؤسف أن يتم استبعاد ذوي القِدم في وزارة الداخلية من الترقيات بالرغم من أنهم حصلوا على القِدم بسبب مشاركتهم في العمليات العسكرية أو بسبب أدائهم الجيد وإخلاصهم في عملهم أو بعد تعرضهم لإصابات أثناء أداء الواجب ” ، مبينة :” ان هؤلاء هم الذين يستحقون الترقيات أكثر من غيرهم “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإنصاف هذه الشريحة التي خدمت العراق، إذ لايمكن استبعادهم من الترقية ولا يجوز أن يتساوى هؤلاء مع الذين تم شمولهم بالترقيات دون أن يقدموا جهداً مميزاً “.

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