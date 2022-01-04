كوجر: لا صلة لموازنة 2022 بالتوقيتات الدستورية

بغداد: شيماء رشيد

نفت اللجنة المالية النيابية السابقة التصريحات التي تحدثت عن توقع خلو السنة الحالية 2022 من الموازنة بسبب التأخير الحاصل بالبرلمان وعدم وجود حكومة، مرجحة إقرارها في شهر حزيران المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية السابق والنائب الفائز عن هذه الدورة جمال كوجر، في حديث : إن “عدم وجود موازنة لهذا العام أمر غير صحيح، والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية، لأنه بدون موازنة معناها أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة (تصريف أعمال) ولن تطبق برنامجها الحكومي، وإذا لم تطبقه فمعناه أن ربع عمرها ذهب من دون تنفيذ برنامجها الحكومي”، متوقعاً أن “يتم إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل”.

وأضاف أن “موازنة هذا العام لن تحتوي شيئاً جديداً ولن تختلف عن سابقتها وستكون شبيهة بغيرها، لأن الحكومة الجديدة لن يكون لها مجال للإبداع والحكومة القديمة هي من وضعت الموازنة”.

وبشأن قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية، بيّن كوجر أنه “من المفترض أن تدرج أموال هذه الدرجات ضمن موازنة 2022، ولكن إن كان التثبيت وفق (الحذف والاستحداث) فيمكن، ولكن اي تثبيت جديد فهو غير ممكن”.

وأوضح أنه “بحسب تصريحات وزير المالية بأن العراق سيسرح موظفيه بعد عشر سنوات فهذا يعني أن الأعداد كبيرة، ووفق المعايير الدولية فإن أعداد الموظفين في العراق ثمانية أضعاف باقي الدول”.

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