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لقاء بين العامري والعبيدي لبحث التحالفات المرتقبة

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الثلاثاء، مع رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي نتائج الحوارات السياسية.

وقال مكتب العامري، في بيان  إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل بمكتبه في بغداد رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي”.

وأضاف، أن اللقاء “بحث نتائج الحوارات السياسية وطبيعة التحالفات المرتقبة مع قرب موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري”.

وناقش الجانبان “متطلبات المرحلة القادمة في مقدمتها العمل على تشكيل معادلة حكم كفوءة تضمن ايجاد حلول ناجحة للازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعصف في البلاد”.

وشددا على “تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة”. انتهى / 25س

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