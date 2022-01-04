محلل سياسي: زيارة وفد التيار الصدري إلى كوردستان مهمة لتسهيل تشكيل الحكومة

أكد المحلل السياسي سلام الربيعي، اليوم الاثنين، أن زيارة وفد التيار الصدري إلى إقليم كوردستان ولقائه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لها أهمية كبيرة في تسهيل وحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح الربيعي أن «جميع القوى السياسية تقوم بزيارات مكوكية ومباحثات مع القوى الأخرى في سبيل تشكيل تحالف يؤمن لها بأن تشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب والتي سوف تكلف بتشكيل الحكومة وتستطيع أيضاً تمريرها».

مبيناً بأن «جميع القوى السياسية لا يمكنها بطبيعة الحال تخطي القوى الكوردستانية حيث أن دورها أساسي ومحوري في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة، ولهذا السبب فإن جميع القوى تذهب إلى أربيل للتباحث بهذا الصدد».

ووصل وفد من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري إلى أربيل، اليوم الاثنين، لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن الكتلة الصدرية، أن لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة التقت برئاسة حسن العذاري قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل خلال زيارة إلى إقليم كوردستان.

العذاري والوفد المرافق له بحثوا مع رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري «عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك»، وفق البيان.

وشدد العذاري على «أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة».

وناقش الطرفان عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها «التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه».

بدوره أكد زيباري «الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور»، معرباً عن سعادته لزيارة اللجنة الصدرية المفاوضة إلى إقليم كوردستان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط