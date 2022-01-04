مختصون يتوقعون قفزة بأسعار النفط خلال 2022

بغداد/ حسين حاتم

يتوقع مختصون بالشأن الاقتصادي حدوث قفزة بأسعار النفط خلال العام 2022، بعد استقرارها فوق عتبة الـ70 دولارا، داعين الى اعادة النظر بسعر صرف الدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، بنسب لم تتجاوز 1% في أولى جلسات عام 2022، بعد تأكيد أوبك بلس أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية.

وارتفع خام برنت في بداية التعاملات بنسبة 0.69% ليصل إلى 78.32 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.77% ليصل إلى 75.79 دولارا للبرميل.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن “أسعار النفط تبشر بوجود قفزة ستحدث خلال العام الحالي”، متوقعا “ارتفاعها الى اكثر من 90 دولارا مما يؤدي الى توفير فائض مالي بقيمة 16 تريليون دينار عراقي مع وجود العجز”.

واضاف المحسن، ان “الوفرة المالية حتى وإن تحققت فإن العجز الافتراضي ما زال موجودا في الموازنة”، مستدركا بأن “هناك نفقات غير مبررة تتم تغطيتها من خلال تلك الوفرة التي تنتجها إيرادات النفط”.

ودعا المختص بالشأن الاقتصادي، الى “استثمار الفائض من ايرادات النفط في مشاريع استثمارية، مطالبا بـ”اعادة النظر بتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.

كما دعا المحسن، وزارة المالية الى “عمل جردة حساب بما تم انفاقه خلال الأشهر الماضية التي تلت إقرار مشروع موازنة 2021”.

وكانت وزارة النفط، قد اعلنت في اليوم الاول من العام الجاري، تصدير أكثر من 100 مليون برميل خلال كانون الأول الماضي بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أنه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لكانون الأول الماضي (101) مليونا و(579) ألفا و(927) برميلاً، بايرادات بلغت (7) مليارات و(37) مليونا”.

وأضاف البيان، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغ (98) مليونا و(570) ألفا و(290) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و(700) ألف و(95) برميلا، وبلغ المعدل التصديري اليومي (3.277) ملايين برميل، أما معدل سعر البرميل الواحد فقد بلغ أكثر من (72) دولارا”.

بدوره، يقول الخبير بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى)، إنه “أصبحت هنالك تجربة إثر ارتفاع النفط لفترة طويلة ورفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مما جعل العراق امام وضع رصين وعميلة تنمية كبيرة”. واشار انطوان الى ان “مؤشرات الخوف من المتحور الجديد من كورونا جاءت بالتزامن مع إطلاق الخزين الأمريكي لكميات كبيرة من النفط لبيعها في الأسواق الا ان ازدياد العرض وتوقف الطلب أدى الى جمود الأسعار”.

واستبعد المختص بالشأن الاقتصادي، “حدوث ازمة اقتصادية خلال 2022″، مستدركا “الوضع الاقتصادي شبه مستقر في الوقت الحالي”.

من جانبه، يقول المختص بالشأن الاقتصادي عباس الغالبي في حديث لـ(المدى)، إن “الدستور العراقي يتحدث عن ما يسمى باقتصاديات السوق”، مشيرا الى أن “وضع العراق منذ العام 2003 وحتى الان لم يقترب من ضفاف اقتصاديات السوق، بل انه متأرجح ما بين الاقتصاد المركزي والاقتصاد الارتجالي”.

ويضيف الغالبي ان “رفع قيمة سعر الدولار امام الدينار بحجة تغطية الرواتب انعكس سلبا على المواطن بصورة كبيرة”.

ودعا المختص في الشأن الاقتصادي الى إعادة النظر بـ”سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي بعد تعافي اسعار النفط”.

ويلفت الى أن “الحكومة ليست لها خطة اقتصادية ستراتيجية واضحة المعالم بل تمضي وفق قرارات ارتجالية وقرارات زمنية تعالج موضوعات دون النظر الى حال الطبقات الفقيرة وطبقات الدخل المتوسط”، داعيا الحكومة الى “تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي للنهوض الاقتصادي، اضافة الى دعم المنتوجات المحلية ومنع التهريب (…)”.

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