مرصد أوروبي لحقوق الإنسان: ضرورة اتخاذ إجراءات لعدم استخدام قوات امنية لأغراض شخصية وحزبية

ترجمة / حامد احمد

جاء في تقرير نشر على موقع، ذي ناشنال الاخباري، ان ما بدا عليه نزاع عائلي ستدعى اقدام قوات امنية عراقية على قتل عائلة مكونة من 20 فردا بينهم أطفال، انما يكشف مواطن الخلل والثغرات الموجودة في شبكة القوات الأمنية المعقدة متعددة الصنوف، وذلك رغم مليارات الدولارات التي انفقت على تدريبهم وتنظيمهم وتجهيزهم، وقد تكون بمثابة دعوة لمراجعة أداء مهام القوات الأمنية وفق اطر القانون وتعزيز الثقة بين المواطن والسلطة الأمنية.

احد أقارب الضحايا ومسؤول من الامن الوطني معني بالتحقيق ذكرا لموقع ذي ناشنال بان المجزرة التي وقعت في بلدة جبلة، جنوب بغداد كانت حصيلة تراكم نزاع قديم بين الضحية، رحيم كاظم الغريري، وشقيق زوجته، شهاب الشمري، نقيب في قسم مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.

شيخ اكرم ناصر الغريري، الزعيم العشائري لمنطقة جبلة، قال ان رفض الغريري المزعوم لطلبات متكررة من شقيق زوجته، النقيب الشمري، لزيارة أهلها في بغداد قد أدى لنزاعات كثيرة بينهما.

وقال الشيخ الغريري والمسؤول الأمني، انه بمحاولة منه للضغط عليه، قام النقيب الشمري برفع دعاوي مزيفة ضد الغريري يتهمه فيها على انه تاجر مخدرات ويأوي إرهابيين اثنين في منزله.

بعد ظهيرة يوم الخميس، انطلقت قوة من بغداد لالقاء القبض عليه، وقال محافظ بابل، حسن منديل، في تصريحات إعلامية له الجمعة بان القوة القادمة من بغداد لم تعلم السلطات الأمنية والقضائية في محافظته.

وقال الشيخ الغريري “في بادئ الامر تم سحب سيارات الهامفي بعيدا عن منزله، وتوجه قسم من القوات الأمنية يرتدون ملابس مدنية بضمنهم النقيب الى البيت وطلبوا من رحيم المجيء معهم. لكنه رفض وطلب منهم مغادرة البيت، مما اثار ذلك نزاع الذي جعله يطلق عيارات نارية في الهواء ليحذرهم ويجبرهم على المغادرة”.

من جانبه قال المسؤول في الامن الوطني، الجهاز المتكفل بالتحقيق في القضية، بان القوات الأمنية ردت بفتح نيرانها وطلبت تعزيزات امنية من فريق قوات العمليات الخاصة، سوات، في محافظة بابل، مشيرا الى ان تبادل اطلاق النيران استمر لما يقارب من أربع ساعات وان القوات الأمنية استخدمت أسلحة ثقيلة اثناء تلك العملية اشتملت على سلاح قاذفات SPG –9 المحمول.

وأضاف الشيخ العشائري قائلا إن، الغريري، وخلال اطلاقات النيران على بيته، اتصل بعمه الذي حثه على الهروب، ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان عندما حاصرت القوات الأمنية كل زوايا بيته.

الحادث تسبب بمقتل الغريري وزوجته وأولاده الأربعة وابنتيه وزوجة ابنه وأحفاده بضمنهم طفل رضيع لا يتجاوز السبعة أيام من عمره.

بعد فترة قصيرة من هذه الاغارة أصدرت خلية الاعلام الأمني بيانا ذكرت فيه ان القوات الأمنية لاحقت رجلين مطلوبين عند بيت الغريري، وان تبادلا بإطلاق النار تسبب بجرح تسبب بجرح عنصرين امنيين.

اتهموه بان قتل افراد عائلته باطلاق النار عليهم قبل ان يقدم على قتل نفسه.

شيخ منطقة جبلة قال “الرجل معروف في المنطقة على انه شخص مزارع فقير ومسالم، وليست لديه أية صلة بالمخدرات او الإرهاب، هذا يكشف لنا مدى رخص الدم العراقي وتهور القوات الأمنية في معالجة هكذا أمر ومدى هشاشة الوضع في اصدار هكذا أوامر وتنفيذها من قبل القوات الامنية”.

ويضيف الشيخ الغريري قائلا “هذه الحادثة هي فرصة لمراجعة أداء القوات الأمنية من اجل استرجاع الثقة ما بين المواطن والاجهزة الأمنية”.

في اليوم التالي من الحادث، الجمعة، اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي أمرا بطرد مدير شرطة المحافظة، ومن جانبه شجب المتحدث باسم الوزارة، سعد معن، الحادثة واصفا إياها بانها “جريمة بكل المقاييس”.

وقال المسؤول الأمني بان الضابط المسؤول عن القوة التي تم ارسالها لالقاء القبض على الغريري قد تم اعتقاله برفقة سبعة افراد آخرين من القوة الأمنية الذين شاركوا في عملية الاغارة على البيت، مضيفا بان شقيق زوجة الغريري ما يزال طليقا.

وتسبب الحادث بصدمة كبيرة انتشرت اصداؤها في العراق والمنطقة والعالم.

مرصد حقوق الانسان الاوروبي، يورو مدتيريان Euro- Mediterranean ، الذي يتخذ من جنيف مقرا له اعرب عن “صدمة تامة” ودعا لتحقيق مستقل.

وقال المرصد الأوروبي في بيان له الاحد “التناقض الذي اتضح في الرواية الرسمية للحادث والمحاولة في اظهاره على انه معالجة امنية لخلية إرهابية انما يدل على نية لتبرير الاستخدام غير المتكافئ للقوة او التغطية عليها”.

وجاء في البيان أيضا “السلطات الأمنية التي سربت معلومات مضللة عن دوافع وتفاصيل الجريمة في محاوله للتقليل من شأنها أو التستر على ما حدث، يجب التحقيق معها أيضا. على السلطات ان تتخذ إجراءات عادلة لضمان عدم استخدام قوات وأجهزة فرض القانون لمصالح شخصية من قبل افراد وأحزاب متنفذة بعيدا عن مبادئ قانون القاء القبض وأسلوب تنفيذه”.

عن ذي ناشنال

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