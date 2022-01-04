من يوميات أخناتون

للشاعرة الهنغارية اغناش ناج نَمَش

ترجمة مهدي قاسم

مع ذلك …….

يجب أن أعمل شيئا ضد الألم الهائل

كأن أصنع إلها مثلا

ليجلس و يشاهد من علوه الشاهق .

لأن الرغبة بحد ذاتها لم تعد كافية .

فأنا بحاجة إلى سماء من خرسانة .

حسنا أمشي بخطوك على كتفي يا ربي

إني سأساعدك لتسقط على عرشك

و اتكأ فيما بعد على بعض الملائكة.

سأضع عليك كسوة ، فلا تخف !.

حتى لا يراك الليل عاريا .

اربط المعاناة على رقبتك ،

مثل شريط من دم مستدير و مستنير

ليكون هذا رداءك الدافئ إذن .

حقا أنا أحب نباتاتك الخضراء .

أنقش في قلبك الذي من أساور وياقوت ما أقول :

ـــ أنا سعيت دوما نحو عدالة و حقيقة !..

و بهذا المقدار يكفي ،

قلها : هذا جيد هنا !..

و قم بأداء وظيفتك الجبارة :

أجلس فقط فوق عرشك

و حدق إلى الأبد

فلن أُُجلك إلى ما لا نهاية .

……………………

* تحتفل المؤسسات و الأندية الثقافية الهنغارية بمناسبة ولادة الشاعرة الهنغارية المعروفة اغناش ناج نَمَش قبل 100 عام ، من مثل هذا اليوم ، و بدوري وددتُ أن أساهم أنا أيضا في هذا الاحتفاء من خلال ترجمة القصيدة ــ أعلاه .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط