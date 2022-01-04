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من يوميات أخناتون للشاعرة الهنغارية اغناش ناج نَمَش

من يوميات أخناتون
للشاعرة الهنغارية اغناش ناج نَمَش

ترجمة مهدي قاسم
مع ذلك …….
يجب أن أعمل شيئا ضد الألم الهائل
كأن أصنع إلها مثلا
ليجلس و يشاهد من علوه الشاهق .
لأن الرغبة بحد ذاتها لم تعد كافية .
فأنا بحاجة إلى سماء من خرسانة .
حسنا أمشي بخطوك على كتفي يا ربي
إني سأساعدك لتسقط على عرشك
و اتكأ فيما بعد على بعض الملائكة.
سأضع عليك كسوة ، فلا تخف !.
حتى لا يراك الليل عاريا .
اربط المعاناة على رقبتك ،
مثل شريط من دم مستدير و مستنير
ليكون هذا رداءك الدافئ إذن .
حقا أنا أحب نباتاتك الخضراء .
أنقش في قلبك الذي من أساور وياقوت ما أقول :
ـــ أنا سعيت دوما نحو عدالة و حقيقة !..
و بهذا المقدار يكفي ،
قلها : هذا جيد هنا !..
و قم بأداء وظيفتك الجبارة :
أجلس فقط فوق عرشك
و حدق إلى الأبد
فلن أُُجلك إلى ما لا نهاية .
……………………

* تحتفل المؤسسات و الأندية الثقافية الهنغارية بمناسبة ولادة الشاعرة الهنغارية المعروفة اغناش ناج نَمَش قبل 100 عام ، من مثل هذا اليوم ، و بدوري وددتُ أن أساهم أنا أيضا في هذا الاحتفاء من خلال ترجمة القصيدة ــ أعلاه .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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