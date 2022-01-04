من يوميات أخناتون
للشاعرة الهنغارية اغناش ناج نَمَش
ترجمة مهدي قاسم
مع ذلك …….
يجب أن أعمل شيئا ضد الألم الهائل
كأن أصنع إلها مثلا
ليجلس و يشاهد من علوه الشاهق .
لأن الرغبة بحد ذاتها لم تعد كافية .
فأنا بحاجة إلى سماء من خرسانة .
حسنا أمشي بخطوك على كتفي يا ربي
إني سأساعدك لتسقط على عرشك
و اتكأ فيما بعد على بعض الملائكة.
سأضع عليك كسوة ، فلا تخف !.
حتى لا يراك الليل عاريا .
اربط المعاناة على رقبتك ،
مثل شريط من دم مستدير و مستنير
ليكون هذا رداءك الدافئ إذن .
حقا أنا أحب نباتاتك الخضراء .
أنقش في قلبك الذي من أساور وياقوت ما أقول :
ـــ أنا سعيت دوما نحو عدالة و حقيقة !..
و بهذا المقدار يكفي ،
قلها : هذا جيد هنا !..
و قم بأداء وظيفتك الجبارة :
أجلس فقط فوق عرشك
و حدق إلى الأبد
فلن أُُجلك إلى ما لا نهاية .
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* تحتفل المؤسسات و الأندية الثقافية الهنغارية بمناسبة ولادة الشاعرة الهنغارية المعروفة اغناش ناج نَمَش قبل 100 عام ، من مثل هذا اليوم ، و بدوري وددتُ أن أساهم أنا أيضا في هذا الاحتفاء من خلال ترجمة القصيدة ــ أعلاه .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط