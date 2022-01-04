هجمات الـ درون المفخخ بداية تمدد الفصائل والسيطرة على الملف الأمني في 2022

بغداد/ تميم الحسن

يتوقع ان تتصاعد عمليات استهداف الجماعات المسلحة لمنشآت حساسة في البلاد مع اعلان انسحاب القوات القتالية الامريكية. وهاجمت صباح أمس، مسيرتان مجهولتا المصدر مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة، دون تسجيل اصابات.

وترى جهات امنية ان تلك الهجمات مع انتهاء المهمة القتالية للقوات الاجنبية، هي مبرر لإعادة القوات الامريكية وليس العكس.

وجاء هذا عقب يوم واحد من اعلان القوات العسكرية عن قرب شراء منظومة دفاعية ضد الطائرات المسيرة التي حلت بدل صواريخ “الكاتيوشا”.

وانتهى عام 2021 بحصيلة هجمات كبيرة ضد المصالح الاجنبية في بغداد ومدن شمال العاصمة باكثر من 20 هجوما، فيما لم تعلن الحكومة اعتقال اي من المنفذين.

ويفسر مصدر امني تواصل الهجمات على المنشآت التي كانت تضم قوات قتالية بانه “رسالة عكسية” لما تحاول ما يسمى بـ”المقاومة” الترويج عنه.

وكانت الجماعات المسلحة قد سكتت عن قرارها السابق باستهداف القوات الامريكية في ليلة رأس السنة، بعد تأكيد الحكومة انتهاء المهام القتالية.

رد فعل عكسي!

ويقول المصدر الامني القريب من القيادة العسكرية لـ(المدى) طالبا عدم ذكر اسمه ان “لا معنى من استهداف القواعد العسكرية التي كانت تضم قوات قتالية في هذا التوقيت سوى ان تلك الجماعات لا ترغب بمغادرة القوات الاجنبية البلاد”.

واعتبر المصدر ان “تلك الهجمات ستتصاعد مع استغلال الجماعات المسلحة مغادرة القوات الامريكية للبلاد ومحاولة فرض وجودها بشكل اوسع”.

ونقل شهود عيان ومصادر صباح امس، عن تصدي المنظومة الامريكية في مطار بغداد الدولي لهجوم بطائرات مسيرة.

واشارت تلك المصادر الى ان “قاعدة فكتوريا” داخل المطار، وان منظومة “سيرام” اسقطت الطائرة الاولى التي اطلقت مقذوفات، ثم عالجت بعد ذلك الثانية التي كانت مفخخة.

ولم تسجل في الهجوم اية اصابات تذكر، لكن صورا نشرت على مواقع اخبارية اظهرت اجزاء من الطائرة المحطمة كتب عليها “ثأر سيلماني” و”عمليات ثأر القادة”.

شروط الصدر

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حدد قبل ايام جملة من الشروط التي بموجبها تعتبر مهام التحالف الدولي القتالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منتهية فعليا في البلاد.

وقال الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إنه “يجب تحديد مهام وأعداد الأمريكيين على الأراضي العراقية، واحترام الأجواء العراقية وعدم استخدامها إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر (ذلك) خرقا”.

وأكد على ضرورة أن تكون “تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية”.

ودعا إلى أن تتولى “الحكومة حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأية جهة خارجية التدخل بذلك”.

وأضاف وفق البيان: “يُمنع أي وجود عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية وتتعهّد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك”.

واعتبر الصدر أن هذه الخطوات هي “مقدمة لإنهاء كافة الوجود الأجنبي بما فيه المستشارين وغيرهم مستقبلاً”.

وشدد على ضرورة أن يكون “التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين متوازنا وحسب القواعد المعمول بها دوليا”.

وفي نهاية بيانه، دعا الصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال.

والاسبوع الماضي، أعلن العراق، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” وقتها: “انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق”.

وأضاف الكاظمي: “أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الستراتيجي”.

وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد “داعش” في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة “داعش”.

وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم “داعش”، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق.

بعد قرار شراء منظومة دفاع

وجاءت الهجمات الاخيرة بالمسيرات وهي الاولى في 2022، في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال ابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد والجنرال الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار مطار بغداد في 2020.

وقبل الهجوم بـ24 ساعة كانت بغداد قد كشفت عن توجه لإدخال منظومة جديدة ومتطورة للدفاع الجوي خلال العام الجاري، وبدء تصنيع طائرات مسيرة دفاعية بعيدة المدى.

وقال قائد الدفاع الجوي معن السعدي في بيان إن لدى بلاده “منظومات لمعالجة الطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة، لذلك يسعى إلى الحصول على نوعية أفضل عام 2022 ستعمل على تكملة منظومة الدفاع الجوي وفتح خطوط تصليح فني وإدامة داخل البلد حتى لا يستورد ويطلب خبرات أجنبية”، ولفت إلى “وجود عروض في هذا الشأن من شركات عالمية”.

وبشأن ملف التسليح، قال السعدي “تسليحنا ليس من دولة واحدة بل عدة دول وفق ما موجود ووفق القدرات المتيسرة والتي نطمح لتطويرها”، مضيفا أن “أي منظومة نفكر باستيرادها يجب أن تكون مواكبة لأجواء البلد الحارة. وشدد على أن العراق يعمل حاليا على تصنيع طائرات مسيرة دفاعية بعيدة المدى ذات كلفة أقل وفعالية أكبر، بما يتماشى مع “عقيدته العسكرية الدفاعية”.

وبخصوص منظومة “إس- 300” S-300))، قال السعدي إن “المنظومة قديمة بالنسبة لدول العالم، والعراق يسعى لامتلاك منظومات أكثر تطورا من هذه المنظومة، حيث صنعت روسيا “إس-500″ S-500)) وهناك منظومات عالمية متطورة، فضلا عن مساعي تطوير منظوماتنا لحماية بلدنا”.

وتزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لحادثة المطار قررت بغداد و5 محافظات اخرى تعطيل الدوام الرسمي امس الاثنين، فيما اضاء جمهور تجمع مساء الاحد قرب المطار الشموع، وعزف النشيد الوطني الايراني.

رسائل الفصائل

بدوره اعتبر علي البيدر الباحث في الشأنين الامني والسياسي، ما جرى صباح الاثنين بانه “رد فعل عاطفي” متوقع من تلك الجماعات في الذكرى السنوية الثانية لحادثة المطار.

وقال البيدر في اتصال مع (المدى) ان “الجماعات المسلحة التي تستهدف المصالح الأجنبية تبعث رسائل الى جمهورها بانها قادرة على مواجهة الامريكان، وانها صاحبة الفضل في قرار اخلائها من العراق”.

وحذر الباحث الامني من “انقضاض تلك الجماعات على المفاصل الامنية والهيمنة على القرارات الامنية بعد الفراغ الذي ستتركه القوات الامريكية”.

وسجل عام 2021 الماضي، هجمات باكثر من 80 صاروخا ومسيرة على المنطقة الخضراء وسط بغداد ومطار العاصمة، اضافة الى قاعدة بلد شمال بغداد، ومطار اربيل.

وحتى الان لم تكشف الحكومة عن هوية المهاجمين حتى فيما يتعلق بالهجوم الذي جرى قبل اقل من شهرين والذي استهدف منزل رئيس الوزراء في اول حادث من نوعه بعد 2003.

وحمل البيدر القوات الامنية مسؤولية “الاخفاق في السيطرة على المسيرات واعتقال المنفذين”، فيما قال ان “حكومة الكاظمي في اخر ايامها لا تريد المواجهة مع تلك الجماعات”.

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