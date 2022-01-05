أول معارضة تتأهب لجلسة ترديد القسم: لن ننضم إلى الحكومة

بغداد/ فراس عدنان

يستعد تحالف من أجل الشعب إلى دخول الجلسة البرلمانية الأولى باعتباره أول كتلة معارضة حقيقية في العملية السياسية بعد 2003، لافتا إلى رفضه الانضمام إلى الحكومة أو الحصول على المناصب التنفيذية، وتحدث عن أولويات عمله من خلال مراقبة الأداء التنفيذي وتشريع القوانين التي تنظم العلاقة بين مكونات النظام الاتحادي.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مرسوماً جمهورياً حدد بموجبه يوم السبت المقبل موعد الجلسة البرلمانية الأولى التي ينبغي أن تشهد ترديد اليمين وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وأعلنت حركتا امتداد والجيل الجديد عن تشكيل تحالف مع آخرين مستقلين فائزين في الانتخابات، يمثل نواة المعارضة الأولى في العراق.

ويقول محمد نوري الخزعلي، المرشح الفائز عن حركة امتداد، إن «العراق عانى من مشكلة طيلة السنوات الماضية بأن الحكومات كانت تتشكل على أساس المحاصصة، وكل حزب يفوز في الانتخابات ينبغي أن يحصل على وزارات والدرجات الخاصة والمديريات العامة تتناسب مع عدد مقاعده».

وأضاف الخزعلي، أن «هذه الآلية لم تجد نفعاً على مدى أربع دورات انتخابية، بل على العكس جاءت علينا بنتائج عكسية، وفاقمت غضب الشارع».

وأشار، إلى أن «الواقع الدستوري والقانوني لجميع دول العالم يقتضي معه وجود معارضة، وأن الحكومة التي لا تخضع لجهة رقابية لن تكون منتجة، او أن الانتاج هو سيئ».

ولفت الخزعلي، إلى أن «المشهد العراقي بنحو عام يتطلب إعادة النظر في الواقع السياسي، وآليات تشكيل الحكومة، مع ضرورة وجود معارضة تعمل على تقويم الاداء التنفيذي».

وبيّن، أن «المعارضة ينبغي أن لا تشترك في السلطة، فمن غير الممكن أن نعيد تجربة سابقة كان فيها الشريك هو رقيب في الوقت ذاته».

ونوّه الخزعلي، إلى أن «المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية منذ عام 2003 واستولت على جميع تجارب تشكيل الحكومة يجب أن تنتهي وتتم مغادرتها إلى غير رجعة».

وشدّد، على أن «حركة امتداد آمنت بمشروع المعارضة الحقيقية والفعلية، من خلال وجود أغلبية سياسية حقيقية تتبنى السلطة وتتسلمها، أمامها جهة رقابية تعمل وفق المصلحة العامة لتقويم الأداء التنفيذي».

وأفاد الخزعلي، بأن «تحالفنا يضم أعلى الفائزين من الرجال والنساء وحصلنا على أصوات كبيرة جداً وباتت لدينا قواعد شعبية تتفوق على قواعد الاحزاب مجتمعة، وكل فائزينا هم في المرتبة الأولى لدوائرهم».

وتابع، أن «نواب تحالفنا وهم تسعة من امتداد ومثلهم من الجيل الجديد وآخرين مستقلين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة جداً، وهو ما سنعتمد عليه في عملنا، وفوز مرشحينا لم يأت بناء على وعود بالتعيينات وغير ذلك إنما لقناعات شخصية مبنية على أسس المصلحة العامة».

وأكد، أن «الحركات الجديدة والمستقلين هم أصحاب الأصوات الحقيقية والفعلية في الانتخابات، ولم يكن في ناخبيها من اصحاب المنافع أو المصالح، كما لم يدل أحد بصوته إلينا نتيجة شراء ذمته، ومن هذا المنطلق سيكون عملنا بمساندة الشعب وليس بدعم سياسي من الكتل الأخرى».

ويرى الخزعلي، أن «تجربتنا ستكون الاولى في العملية السياسية العراقية بعد عام 2003 بوجود معارضة حقيقية وليس افتراضية كما تعودنا عليه في التجارب السابقة».

وأردف، أن «مفهوم المعارضة بنبغي أن يكون على أساس الرقابة الحقيقية وسن التشريعات التي تلبي طموح العراقيين، وعدم الاعتراف بموضوع المحاصصة الذي ما زال يدور في أفكار العديد من الكتل السياسية».

ومضى الخزعلي، إلى أن «التحالف لن يكون جزءاً من السلطة التنفيذية وسيمارس دوره الرقابي سواء على الحكومة الاتحادية أو على الادارات المحلية في المحافظات».

من جانبه، ذكر المرشح الفائز عن حركة الجيل الجديد اوميد حمة، أن «المنضوين إلى التحالف يصل عددهم حالياً إلى 28 نائباً، وأبوابه مفتوح أمام الجميع للانضمام إليه».

وأضاف حمة، أن «قرارنا الحاسم هو أننا لن نشترك في الحكومة المقبلة، وسنأخذ موقف المعارضة، ونراقب الأداء التنفيذي».

ولفت، إلى أن «موقفنا من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لم يتم حسمه لغاية الآن، ننتظر الأسماء وفي ضوء ذلك نتخذ القرار المناسب».

وانتهى حمة، إلى أن «العمل سيكون على مستوى التشريعات، من أجل التصويت على القوانين لاسيما المنصوص عليها في الدستور والتي تنظم العلاقة بين مكونات النظام الاتحادي».

وكان التحالف في وقت سابق قد أكد أنه يعتزم وضع برنامج عمل من أجل الوصول إلى السلطة خلال الدورات المقبلة.

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